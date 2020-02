Medagliere Mondiali biathlon 2020: la classifica dei podi

I Mondiali 2020 di biathlon si disputano ad Anterselva dal 13 al 23 febbraio, la splendida località italiana ospiterà la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante. Il celeberrimo poligono e la vallata in Alto Adige saranno la cornice di questo evento assolutamente da non perdere e che catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati per una decina di giorni. L’Italia cercherà di essere grande protagonista con le sue stelle Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Dominik Windisch, Lukas Hofer che vorranno ben figurare di fronte al proprio pubblico e attenzione anche alle staffette. Di seguito il medagliere dei Mondiali di biathlon 2020 con tutti i risultati e la classifica dei podi.

MEDAGLIERE MONDIALI BIATHLON 2020:

Foto: Lapresse