LIVE Biathlon, Sprint femminile Mondiali 2020 in DIRETTA: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sfidano la corazzata norvegese

La startlist della sprint femminile – Le favorite della sprint femminile

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 7.5 km sprint femminile dei Mondiali di biathlon in programma sulla pista di Anterselva: oggi, venerdì 14 febbraio, alle ore 14.45, per l’Italia saranno della partita Lisa Vittozzi col 20, Dorothea Wierer col 15, Federica Sanfilippo col 22 e Michela Carrara col 30. Saranno 102 le atlete al via.

In palio ci saranno le medaglie iridate, ma inevitabilmente l’esito della prova odierna va ad intrecciarsi indissolubilmente con la classifica della Coppa del Mondo: in testa c’è la norvegese Tiril Eckhoff, che vanta 15 punti di margine sull’azzurra Dorothea Wierer, ma la graduatoria di specialità premia finora l’italiana. La norvegese partirà con il pettorale numero 11.

Alle spalle delle due grandi contendenti, non possono essere tagliate fuori dal novero delle favorite Lisa Vittozzi, apparsa in crescendo di condizione nelle ultime uscite dopo un opaco inizio di stagione che pare però ormai alle spalle, e la svedese Hanna Oeberg (parte con 55), terza incomoda nella generale e quarta nella classifica di specialità.

Allargando il discorso alla gara secca, ecco spuntare deciso il nome della norvegese Marte Olsbu Roeiseland (col 16), ma non va dimenticata neppure la tedesca Denise Herrmann (col 40), che ha mostrato un ottimo passo sugli sci. Un gradino sotto queste atlete paiono essere la transalpina Julia Simon (col 37), la slovacca Paulina Fialkova (col 21) e la russa Svetlana Mironova (col 43).

OA Sport vi propone la diretta live testuale della 7.5 km sprint femminile dei Mondiali di biathlon in programma sulla pista di Anterselva: oggi, venerdì 14 febbraio, la gara inizierà alle ore 14.45, e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 14.15. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

Foto: LaPresse