Biathlon, quanti soldi ha guagnato l’Italia con l’argento nella staffetta dei Mondiali? Cifre irrisorie per gli azzurri

L’Italia ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella staffetta mista che ha aperto i Mondiali 2020 di biathlon ad Anterselva. Gli azzurri si sono scatenati di fronte al proprio pubblico e hanno incominciato al meglio la rassegna iridata in casa, restando a contatto fino alla fine con la corazzata Norvegia. Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer, Dominik Windisch sono stati semplicemente impeccabili sia al poligono che nella parte di sci di fondo, ottenendo un risultato davvero di lusso a ulteriore dimostrazione della bontà di questo gruppo dopo due bronzi alle Olimpiadi.

Non c’è soltanto la gloria della soddisfazione per un risultato di prestigio ottenuto sul suolo nazionale in un Mondiale, si è scritta una pagina di storia del biathlon nostrano e si porta a casa anche un piccolo assegno: il montepremi non è certamente sfavillante e il conto in banca non sorriderà più di tanto ma sicuramente meglio di niente. Quanti soldi hanno guadagnato gli azzurri mettendosi al collo la medaglia d’argento nella staffetta mista dei Mondiali di biathlon 2020? Si parla di 4500 euro a testa per un totale di 18000 euro, ai quattro norvegesi sono invece andati 7000 euro a testa (28000 euro complessivi).

Foto: Lapresse