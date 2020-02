Biathlon, Mondiali Anterselva 2020. Hofer: “L’energia positiva dei tifosi si è sentita”, Windisch: “Bellissimo poter tagliare il traguardo così”

Vi riportiamo le dichiarazioni degli azzurri dopo la staffetta mista dei Mondiali 2020 di biathlon, che si sono aperti oggi ad Anterselva. Johannes Boe ha portato all’oro la Norvegia dopo un’epica sfida con Dominik Windisch che ha regalato la prima medaglia d’argento della competizione per l’Italia nella rassegna di casa, bronzo invece per i cechi trascinati da Marketa Davidova e Ondrej Moravec.

Prestazione perfetta al poligono per Lukas Hofer, che ha passato il testimone a Windisch in ultima frazione per giocarsi la medaglia d’oro: “Negli ultimi tre giorni mi sentivo molto calmo e non riuscivo a capire se era un bene o un male. Oggi ho scoperto che era quello che mi serviva, ho sparato bene e ho gestito bene lo sforzo sugli sci. Ho dato il cambio a Dominik a ridosso di Boe come piace a lui. Sono molto fiducioso per come mi sono espresso al tiro anche per le prossime gare, l’energia positiva dei tifosi ha influito nella gara di oggi e bisogna incanalarla nel migliore dei modi”.

Radioso sul podio Dominik Windisch: “Hofer mi ha dato un ottimo cambio per potermela giocare. Ho provato ad inseguire Johannes Boe, senza pensare al risultato ma solo a dare il massimo, concentrandomi solamente sul lavoro. Un risultato di squadra. Come detto serviva un lavoro perfetto di tutti per raggiungerlo e così e stato, il modo migliore per iniziare i Mondiali di casa. Mi sono goduto il pubblico negli ultimi 300 metri, è stato bellissimo. Il tempo di celebrare la medaglia e poi spostiamo già il focus sulle prossime gare”.

nicolo.persico@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per mettere “mi piace” alla nostra pagina “Il biathlon azzurro”

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federico Angiolini