Biathlon, Italia d’argento nella staffetta mista dei Mondiali. Le dichiarazioni degli azzurri: “Secondo posto fenomenale”

Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer, Dominik Windisch hanno conquistato una splendida medaglia d’argento nella staffetta mista che ha aperto i Mondiali di biathlon 2020 ad Anterselva. L’Italia si è letteralmente esaltata di fronte al proprio pubblico e ha fatto saltare il banco riuscendo a salire sul secondo gradino del podio dopo aver battagliato a lungo con la fortissima Norvegia, la nostra Nazionale ha ottenuto un risultato di assoluto prestigio e naturalmente i componenti del quartetto sono in visibilio come traspare dalle dichiarazioni rilasciate alla Fisi:

Lisa Vittozzi: “Siamo stati veramente forti, non abbiamo sbagliato quasi nulla. Per raggiungere un risultato così prestigioso serviva una gara perfetta contro Nazioni tutte di altissimo livello. Sono orgogliosa di far parte di questa squadra“.

Dorothea Wierer: “Non ho pensato alla medaglia, sono rimasta concentrata esclusivamente sulla mia gara. Sono super contenta di come è andata. Avevo solo due ricariche a disposizione, la situazione era tutt’altro che facile. Nonostante questo sono riuscita a dare il cambio in seconda posizione contro una Tiril Eckhoff davvero forte sugli sci”

Lukas Hofer: “Siamo davanti ad un secondo posto fenomenale. Tutto è più bello per la presenza di questo pubblico in casa nostra. È tutto molto bello: conquistare una medaglia alla prima uscita è fantastico“.

Dominik Windisch: “Il mio sorriso dice tutto. Nella mia frazione sono stato testa a testa con Boe, ma non ho pensato al risultato. Ero focalizzato esclusivamente su me stesso per fare il meglio possibile. Questo secondo posto è fenomenale, il risultato è di altissimo livello. Sembra di essere in un sogno se consideriamo di essere sulla pista di casa. Da giorni speravo di arrivare negli ultimi 100 metri festante davanti al nostro pubblico“.

Foto: Federico Angiolini