LIVE Biathlon, Mondiali 2020 in DIRETTA: Italia argento! Gli azzurri hanno fatto tremare la Norvegia!

15.54 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Appuntamento a domani per la sprint femminile. Un saluto sportivo da OA Sport.

15.52 Una ricarica in più dell’Italia per la Norvegia. La Repubblica Ceca invece ne ha utilizzate appena 2!

15.51 Prestazione memorabile degli azzurri. 2 ricariche a testa per Vittozzi, Wierer e Windisch, fantastico 10/10 di Hofer. Gli azzurri si sono giocati l’oro con l’imbattibile Norvegia: non è poco….

15.48 Quarta la Germania a 49″2, quinta l’Ucraina a 57″4, sesta la Russia a 59″4. Settima la Francia a 1’08”: attenzione però a Fillon Maillet, è stato il più veloce dell’ultima frazione.

15.47 Medaglia d’oro per la Norvegia, ma per l’Italia arriva uno straordinario ARGENTO! Miglior risultato di sempre in questo format di gara in un Mondiale! E’ festa grande ad Anterselva Windisch chiude a 15″6 da Boe. Bronzo alla Repubblica Ceca a 30″8.

15.46 Boe aumenta i giri del motore e guadagna su tutti. 15″8 su Windisch dopo 4,9 km. Norvegia in carrozza verso l’oro, ma hanno rischiato: l’Italia ha messo paura ai maestri.

15.45 Peccato, abbiamo anche accarezzato il sogno dell’oro. Boe ha lasciato una porta aperta con 2 errori, a Windisch sarebbe servito il 5/5 anche in piedi. Ma va bene lo stesso.

15.44 Podio ormai definito dopo l’ottavo poligono. Norvegia in testa con 9″ su Windisch e 22″ su Krcmar. Quarto Doll a 53″.

15.43 ARGENTO! Dominik Windisch e Johannes Boe hanno utilizzato due ricariche. Il norvegese però è stato molto più veloce nel range time. Arriva comunque la medagliaaaaaaaaaaaa!!!

15.42 Ultimo poligono….Al 99% sappiamo come andrà. Ma….

15.42 Krcmar guadagna, il ceco transita a 19″ dalla coppia di testa a 3,7 km.

15.41 Johannes Boe si mette in scia a Dominik Windisch. Vuole giocarsela al poligono…

15.41 Repubblica Ceca a 20″, Ucraina a 36″, Germania a 52″ dopo 2,9 km.

15.40 L’HA RIPRESOOOOOOOOOOOOO!!! PAZZESCOOOOOOOOOOOOO!!! CHE CARATTEREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! Dominik Windisch ha colmato il gap e ha ripreso Johannes Boe!

15.40 Windisch naturalmente è stato più lento di Boe nel coprire i bersagli, ma l’importante era non sbagliare!

15.39 Non sbagliano nemmeno Krcmar, Pidruchnyi e Doll, staccati rispettivamente di 16″, 37″ e 50″. Gara pazzesca.

15.38 FANTASTICOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! WINDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISCH!!! CINQUE SU CINQUEEEEEEEEEE!!! ASSURDOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Esce a 3″ da Johannes Boe dopo il poligono, che a sua volta non ha sbagliato!

15.37 Penultimo poligono…

15.36 Continuano a guadagnare, e non poco, Boe e Windisch. L’azzurro sta giocando il tutto per tutto, va bene così. E’ un Mondiale e bisogna provarci!

15.35 VANNO VIA INSIEME BOE E WINDISCH! Krcmar a 10″, anche Doll perde, è a 47″. Dominik non deve tirarsi il collo per stare dietro allo scandinavo.

15.34 Ormai fuori dai giochi Svezia e Francia, ormai staccate di un minuto e mezzo. Fourcade non ha fatto la differenza.

15.33 ULTIMO CAMBIO! Norvegia e Italia insieme, terza la Repubblica Ceca a 5″1. Svizzera e Ucraina a 33″, Germania a 42″7. Il podio passa da queste sei squadre, non si scappa. Ora un’ultima frazione da brividi per Dominik Windisch contro Johannes Boe. L’azzurro deve pensare a fare la sua gara, senza badare al fenomeno scandinavo.

15.31 Hofer e Moravec insieme ai 5,7 km. Non va alla deriva Moravec, staccato di 4 secondi. La Repubblica Ceca sinora ha utilizzato appena 1 ricarica in tre frazioni. Attenzione a Peiffer, sta recuperando: Germania a 42″.

15.31 ATTACCA MORAVEC, REAGISCE HOFER! Si stacca Moravec! I norvegesi oggi volano, ma l’Italia è lì con il cuore a battagliare senza paura!

15.31 Boe e Moravec vanno a riprendere Hofer.

15.30 Dopo sei poligono Hofer è in testa con 1″4 su Moravec e 5″ su Boe. A 47″ Peiffer, ma davanti alla Germania ci sono anche Svizzera, Ucraina e Bielorussia.

15.29 5/5 anche per Moravec, 2 ricariche per Boe e Peiffer. Fantasmagorico 10/10 di Hofer!

15.28 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! HOFER 5 SU 5, DIECI SU DIECIIIIIIIIII!!! SE NE VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! E’ PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

15.27 Ora un sesto poligono di importanza capitale….

15.26 SCATENATO HOFER! Guadagna su tutti! E’ a 12″7 da Boe, mentre Moravec è terzo a 18″6.

15.25 Hofer stacca nuovamente Moravec. Deve stroncarlo sugli sci! L’azzurro è a 13″5 da Boe dopo 2,9 km, il ceco è a 16″1. Poi Peiffer incombe a 42″.

15.24 Dopo il quinto poligono è in testa Tarjei Boe con 10″1 su Hofer e 11″8 su Moravec. Seguono a 40″5 Weger e Peiffer, a 41″4 Pryma. L’Italia deve stare attenta alla Germania, Peiffer ha realizzato un 5/5 e in ultima frazione i teutonici avranno Doll.

15.23 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! CINQUE SU CINQUEEEEEEEEEEE!!! Non sbaglia Lukas Hofer, così come Boe e Moravec!

15.22 Siamo già al primo poligono degli uomini.

15.21 HOFER SCATENATO! Attacca e stacca Moravec! Non deve però esagerare in vista del poligono. Comunque l’azzurro sembra pimpante.

15.20 Dopo 900 metri Hofer e Moravec transitano a 15″ da Tarjei Boe, che dunque ha guadagnato. Norvegia troppo superiore alle altre.

15.19 Lontanissima la Francia a 1’40” dalla vetta, ma attenzione ora a Martin Fourcade.

15.18 Termina la seconda frazione. Norvegia, come da pronostico, è in testa. Repubblica Ceca e Italia a 12 secondi. A 33″ la Svizzera, a 39″ Ucraina, Bielorussia e Germania, a 56″ la Svezia, a 59″ la Russia. Saranno queste squadre a giocarsi le prime medaglie dei Mondiali di Anterselva.

15.17 Davidova va a riprendere Wierer, 11″7 il loro ritardo da Eckhoff ai 5,7 km.

15.16 Wierer comunque non sta andando piano, perché sta guadagnando su quasi tutte le altre, escluse Eckhoff, Herrmann e Davidova.

15.15 Wierer perde terreno sugli sci da Eckhoff, 9″9 di ritardo ai 4,9 km. L’azzurra sta per venire ripresa da Davidova.

15.15 Dopo il quarto poligono scappa via Eckhoff con 6″ su Wierer, 11″8 su Davidova, 21″3 su Kruchinkina, 23″7 su Haecki, 26″8 su Dzhima, 42″2 su Oeberg. Ottava Herrmann a 46″2, 14ma Braisaz a 1’30”. Per il podio è tutto aperto, occhio anche alla Repubblica Ceca.

15.13 Una ricarica per Dorothea Wierer, che ha sbagliato sul terzo. 5/5 per Eckhoff, GIRA LA GERMANIA CON HERRMANN!

15.12 Secondo poligono per Dorothea Wierer. L’Italia si gioca tantissimo…

15.11 Riprese Wierer e Innerhofer, Herrmann sta facendo paura. Arriveranno in 8 al quarto poligono, il secondo della gara in piedi.

15.10 Il gruppetto Herrmann sta andando rapidamente a riprendere Wierer e Innerhofer. Ora l’Italia si giocherà quasi tutto nel poligono in piedi di Dorothea.

15.09 Wierer al comando dopo il terzo poligono con 1″4 sull’austriaca Innerhofer. A 9″2 un gruppetto con Davidova, Kruchinkina, Eckhoff, Dzhima, Herrmann e Haecki. 12ma Oeberg a 47″5, 18ma Braisaz a 1’28” dopo altre 3 ricariche.

15.08 Una ricarica per Wierer, comunque velocissima a coprire i bersagli. 2 errori per Eckhoff, 0 per Herrmann. La gara si è riaperta completamente.

15.07 Ora il poligono a terra di Dorothea Wierer.

15.06 Wierer e Eckhoff si stanno guardando, Innerhofer, Davidova, Haecki, Kruchinkina e Herrmann stanno rientrando.

15.05 Inizia la proverbiale rimonta della tedesca Herrmann. In 900 metri ha guadagnato già 9″ sulla coppia di testa!

15.04 Wierer e Eckhoff sono appaiate ai 900 metri. Stanno perdendo terreno sul gruppetto delle inseguitrici guidato dalla ceca Davidova, ora distante 11″.

15.03 A 12″ dall’Italia e dalla Norvegia un gruppetto con Svizzera, Bielorussia, Repubblica Ceca, Austria e Ucraina. Le altre favorite: Germania a 35″, Russia a 52″, Svezia a 1’05”, Francia a 1’14”. Lisa Vittozzi sugli sci ha messo il turbo oggi.

15.02 Superlativa prima frazione di Lisa Vittozzi, sugli sci ha tenuto il passo di Olsbu Roeiseland! E’ in forma, c’è ottimismo per le gare individuali! Ora parte Dorothea Wierer, al suo fianco la grande rivale Tiril Eckhoff.

15.01 Attacca Roseiseland, risponde Vittozzi! Stanno guadagnando tantissimo su tutte!

15.01 RESISTE LISA! Sta dando tutto, non fa scappare via la norvegese! Sta spendendo davvero tantissimo!

15.00 Ai 4,9 km Italia e Norvegia sono insieme, a 6″ l’Ucraina, a 7″4 l’Austria, crolla la Francia ad oltre un minuto!

14.59 Ora vanno via in due Vittozzi e Roeiseland! L’azzurra deve resistere alle spalle della formidabile norvegese

14.58 Dopo i primi due poligoni Lisa Vittozzi comanda con 1″2 sull’Ucraina, 5″ sulla Norvegia, 5″6 sull’Austria, 6″4 sulla Repubblica Ceca, 28″ sulla Germania, 45″ sulla Svezia, 56″ sulla Francia.

14.57 3 ricariche per la Svezia, 2 per la Francia.

14.56 CINQUEEEEEEEEEEEEEEE!!! Va via Lisa Vittozzi!

14.57 Ora il secondo poligono, il primo in piedi della gara. Fondamentale…

14.55 VITTOZZI C’E! L’azzurra rientra sul gruppo di testa! Va detto che Roeiseland non sta forzando. 12ma la Germania a 13″ con Preuss, subito dietro di lei la Svezia con Persson.

14.54 In difficoltà la Francia, Simon transita a 44″ dalla vetta ai 2,9 km, dunque ha perso ulteriormente terreno.

14.53 Roeiseland per il momento non fa il vuoto. Ha raggiunto Dunklee e Hauser, Lisa Vittozzi è quarta a 4″8. Deve assolutamente provare ad agganciarsi alle prime.

14.51 Dopo il primo poligono comanda Hauser davanti a Duklee, appaiate: Austria ed Usa davanti. A 2″2 Norvegia, poi Ucraina, Bielorussia e Lettonia. Settima l’Italia a 6 secondi, Lisa Vittozzi ha limitato i danni nonostante i due errori. 21ma la Francia a 38″.

14.50 Due ricariche per Lisa Vittozzi, è settima dopo il primo poligono. Giro di penalità per la Francia!

14.50 Ci siamo, primo poligono a terra. Lisa Vittozzi entra per prima nello stadio.

14.49 Ai 1700 metri transitano in questo ordine Gasparin, Simon, Vittozzi e Roeiseland. Ora l’andatura è alta. Ci avviciniamo al poligono.

14.48 Prova ad allungare la svizzera Selina Gasparin. Si allunga decisamente la fila.

14.47 Ritmi blandi in avvio. Ai 900 metri transita prima Roeiseland davanti a Svizzera, Francia e Italia.

14.46 Si mette subito davanti Olsbu Roeiseland, seguita da Simon e Vittozzi.

14.45 Iniziata la staffetta mista dei Mondiali di biathlon 2020!

14.43 Le atlete sono già posizionate in partenza. Pochi istanti e si alzerà il sipario sui Mondiali di biathlon ad Anterselva.

14.40 Per l’Italia saranno decisive le prime due frazioni, quelle di Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, i punti di forza teorici di questa staffetta. Hofer e Windisch, sulla carta, sono inferiori alle coppie maschili di Norvegia, Francia e Germania.

14.34 Tribune completamente esaurite ad Anterselva, c’è tantissima attesa per questo Mondiale italiano.

14.31 L’Italia dovrebbe giocarsi il podio con Svezia (Persson, Oeberg, Nelin, Samuelsson), Russia (Starykh, Yurlova, Eliseev, Loginov) e Germania (Preuss, Herrmann, Peiffer, Doll), mentre sembra avere qualcosa in più la Francia (Simon, Braisaz, Fourcade, Fillon Maillet).

14.26 La squadra da battere sarà la Norvegia. Una corazzata spaventosa: hanno le migliori donne (Eckhoff e Olsbu) ed il miglior biathleta del mondo (Johannes Boe, che sarà affiancato dal fratello Tarjei). Salvo cataclismi, sarà difficile per chiunque batterli.

14.24 In questo format di gara l’Italia si è sempre tolta ottime soddisfazioni negli ultimi anni. Lo testimoniano i bronzi olimpici di Sochi 2014 e PyeongChang 2018 e quello iridato del 2019.

14.20 Il quartetto dell’Italia è formato da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch.

14.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della staffetta mista dei Mondiali di biathlon di Anterselva 2020.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della staffetta mista dei Mondiali di biathlon in programma sulla pista di Anterselva: oggi, giovedì 13 gennaio, alle ore 14.45, per l’Italia saranno della partita Lisa Vittozzi al lancio, Dorothea Wierer in seconda frazione, Lukas Hofer in terza e Dominik Windisch in chiusura.

Si tratta della formazione tipo azzurra, senza alcuna sorpresa nei frazionisti, né nell’ordine in cui saranno schierati. Del resto è questo il quartetto che ha conquistato il bronzo iridato lo scorso anno e che si è imposto in Coppa del Mondo a fine novembre sempre ad Oestersund.

Favorita numero uno per la vittoria è la Norvegia, che schiera Marte Olsbu Roeiseland, Tiril Eckhoff, Tarjei e Johannes Boe, anche se la Francia appare la più accreditata per poter recitare il ruolo dell’antagonista, schierando Julia Simon, Justine Braisaz, Martin Fourcade e Quentin Fillon Maillet.

A giocarsi il terzo gradino del podio, sulla carta, saranno quattro Nazionali, che partono su un livello abbastanza simile, ovvero l’Italia, che punta a confermare (e proverà a migliorare) il terzo posto dello scorso anno, la Svezia, che ha in seconda frazione Hanna Oeberg, la Germania, con Denise Herrmann, e la Russia, con Alexander Loginov in ultima frazione.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della staffetta mista dei Mondiali di biathlon in programma sulla pista di Anterselva: oggi, giovedì 13 febbraio, la gara inizierà alle ore 14.45, e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 14.15. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

Foto: LaPresse