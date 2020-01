LIVE Sci alpino, Gigante Sestriere 2020 in DIRETTA: Brignone al comando davanti a Vlhova, Shiffin quarta. Goggia e Bassino da top ten. Dalle 14.05 la seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.30 Alle ore 14.05 il via alla seconda manche dello slalom gigante femminile.

12.31: Grazie per averci seguito e appuntamento alle 14 per la seconda manche dal sestriere

12.30: Curtoni si qualifica per la seconda manche con il 28mo tempo. Questa la classifica finale della prima manche:

1 BRIGNONE Federica ITA 1:10.28

2 VLHOVA Petra SVK 1:10.45 +0.17

3 REBENSBURG Viktoria GER 1:10.64 +0.36

4 SHIFFRIN Mikaela USA 1:10.70 +0.42

5 HOLDENER Wendy SUI 1:10.84 +0.56

6 ROBINSON Alice NZL 1:10.87 +0.59

7 HROVAT Meta SLO 1:11.02 +0.74

8 HECTOR Sara SWE 1:11.28 +1.00

9 FRASSE SOMBET Coralie FRA 1:11.63 +1.35

10 GOGGIA Sofia ITA 1:11.66 +1.38

11 BASSINO Marta ITA 1:11.68 +1.40

12.28: Tutte eliminate le altre azzurre: Pichler è 55ma a 3″97, Pirovano e Marsaglia escono di scena

12.20: Fuori dalle trenta l’azzurra Cillara Rossi, 48ma a 3″69 da Brignone

12.15: Non ci sono inserimenti nelle prime 30 posizioni con le ultime discese, tra poco le altre azzurre

12.05: Grande prestazione della norvegese Rijs-Johannesen che si inserisce al 14mo posto con 1″73 di ritardo da Brignone

12.04: Difficile per Irene Curtoni la qualificazione alla seconda manche. L’azzurra è 27ma con gli inserimenti di Norbye, Stjernesund e Monsen a

11.58: Buona prova dell’austriaca Scheib che si inserisce al 19mo posto a 2″03

11.52: Prova positiva per la norvegese Haver-Loeseth che chiude a 1″97 dalla azzurra Brignone ed è 19ma

11.51: Discreta prova di irene Curtoni che perde progressivamente ma limita i danni nella seconda parte e chiude al 22mo posto a 2″47. potrebbe farcela per la seconda manche

11.49: La britannica Tilley è 25ma a 2″72

11.47: Distacco abissale per la canadese Gagnon, ultima a 3″31, 26ma

11.46: Ritardo grave per la austriaca Gritsch che chiude 24ma a 2″69, qualificazione a rischio

11.44: Discreta prestazione dell’austriaca Ellenberger che si inserisce al 19mo posto a 2″19

11.43: Buona prova della svedese Alphand, 14ma a 1″76 da Brignone

11.41: Ritardo pesante per l’austriaca Veith, 2″49, 20ma

11.37: Prestazione discreta della slovena Robnik che si inserisce al 14mo posto a 1″86 da Brignone

11.36: Prova da dimenticare per la norvegese Lysdahl che conclude con un ritardo di 2″67: 19ma

11.35: Dopo una buona prima parte di gara, la francese Direz perde qualcosa di troppo nel finale e chiude 13ma a 1″56

11.33: Sbaglia in alto la norvegese Tviberg che poi continua a perdere tempo e chiude a 2″29 da Brignone, 17ma

11.32: L’austriaca Truppe conferma le difficoltà in gigante ed è 14ma a 2″02 da Brignone

11.30: Irriconoscibile la svizzera Lara Gut che è 15ma a 2″25 ba Brignone. Errori e ritmo blando per l’elvetica

11.29: Rischia qualcosa di troppo nel finale Sofia Goggia che commette qualche errore e chiude a 1″38 dalla compagna Brignone, è decima. Buona prima sezione di gara per l’italiana

11.28: Sofia Goggia all’intermedio ha solo 15 centesimi di ritardo!!!

11.25: E’ sesta la neozelandese Alice Robinson che nella seconda parte di gara perde pochissimo e chiude a 59 centesimi da Brignone che dovrà fare attenzione anche a lei

11.25: Robinson buona nella prima parte: 50 centesimi di ritardo all’intermedio

11.24: Ultima al traguardo una irriconoscibile austriaca Brem che chiude a 2″87 da Brignone, 13ma

11.23: Poca determinazione per Brem che ha già 1″41 di ritardo all’intermedio

11.22: Perde tanto nel finale la francese Frasse Sombet che riesce a sopravanzare Bassino chiudendo ottava a 1″35 dalla testa

11.21: Ritardo di 49 centesimi per una buona Frasse Sombet

11.20: L’austriaca Liensberger perde progressivamente e conclude la sua prova a 1″93 da Brignone

11.19: Liensberger all’intermedio ha già 92 centesimi di ritardo

11.18: Prova da dimenticare per la norvegese Stjernesund che non trova mai il ritmo giusto e chiude a 2″08 da Brignone, decima e ultima

11.18: Poco precisa Stjernesund che all’intermedio ha già 1″11 di ritardo

11.16: Un po’ confusionaria la svedese Hector che chiude a 1″ dalla azzurra Brignone

11.16: Hector all’intermedio ha un ritardo di 58 centesimi

11.15: Commette qualche errore di troppo la svizzera Gisin che accumula un ritardo di 1″53 e si inserisce all’ottavo posto alle spalle di Bassino

11.14: Qualche sbavatura in alto per Gisin che ha un ritardo di 79 centesimi all’intermedio

11.13: Perde progressivamente la slovena Hrovat che chiude al sesto posto a 74 centesimi dalla vetta

11.13: Hrovat a 43 centesimi di ritardo all’intermedio

11.11: Gara parallela per la statunitense Shiffrin nella seconda parte di gara con Brignone e quarto posto per lei a 42 centesimi dall’azzurra

11.10: Shiffrin soffre un po’ nella prima parte e all’intermedio ha 43 centesimi di ritardo

11.09: Perde ancora nel finale la tedesca Rebensburg che conclude la sua prova al terzo posto a 36 centesimi da Brignone. Ora Shiffrin

11.09: All’intermedio Rebensburg ha 19 centesimi di ritardo

11.08: Errore grave di Marta Bassino nella seconda parte di gara. Si salva l’azzurra ma chiude al quarto posto a 1″40 da Brignone

11.07: Bassino all’intermedio ha un ritardo pesante, 54 centesimi

11.06: E’ PRIMA!!!!!! Federica Brignone limita i danni nel finale dove Vlhova era stata molto brava e chiude in testa con 17 centesimi di vantaggio. Ora Marta Bassino

11.05: Brignone all’intermedio ha 37 centesimi di vantaggio!

11.04: Che rimonta della slovacca Vlhova nel finale. Aveva più di 3 decimi di ritardo all’ultimo intermedio e chiude con 39 centesimi di vantaggio su Holdener. Tocca a Federica Brignone

11.03: Vlhova all’intermedio ha 14 centesimi di ritardo

11.02: Si inclina subito dopo l’intermedio la norvegese Holtmann ed esce di scena

11.01: Qualche problema in alto per Holtmann che all’intermedio ha 76 centesimi di ritardo

11.01: Errore dopo l’intermedio per la svizzera Holdener che va ad incidere sulle lamine e frena. Conclusione a 1’10″84 che è il primo tempo di riferimento. Ora Holtmann

10.58: La prima atleta a prendere il via è la svizzera Holdener che darà subito un’indicazione della difficoltà della pista

10.56: Condizioni ideali anche della neve, vedremo se ci saranno problemi per i numeri alti

10.53: C’è il sole al Sestriere e c’è anche tanta gente sugli spalti, bello spettacolo

10.51: Questi i pettorali delle atlete più attese: Holdener 1, Holtmann 2, Vlhova 3, Rebensburg 6, Shiffrin 7, Robinson 15

10.48: Otto le azzurre al via. Questi i pettorali: Brignone 4, Bassino 5, Goggia 16, I. Curtoni 29, Cillara Rossi 52, Marsaglia 57, Pichler 58, Pirovano 63

10.46: Ci si attende tanto da Marta Bassino che ha conquistato in combinata la scorsa settimana un altro podio della sua ottima stagione

10.43: Federica Brignone difende la seconda posizione assoluta in coppa del Mondo e la prima piazza nella classifica di Slalom Gigante e dunque questa gara per lei è cruciale nella corsa alla sfera di cristallo di specialità

10.39: C’è anche l’atleta più in forma del momento, Petra Vlhova al via: anche lei potrebbe dire la sua per la vittoria

10.35: La favorita della gara è sempre lei, Mikaela Shiffrin che finora quest’anno ha vinto “solo” quattro gare in Coppa del Mondo, tra cui un gigante, a Lienz. Una vittoria a testa anche per Bassino e Brignone

10.33: C’è tanta attesa per la gara sulle nevi olimpiche del Sestriere, soprattutto in casa Italia perchè finora Federica Brignone e Marta Bassino sono state grandi protagoniste della stagione con vittorie e podi, non solo in questa specialità

10.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante del Sestriere, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Si annuncia grande spettacolo sulla pista Kandahar con le italiane che proveranno in tutti i modi di continuare nel loro ottimo momento di forma, condito da risultati di assoluto prestigio, sfruttando il fatto di correre, per la prima volta in stagione, sulle nevi di casa.

Federica Brignone e Marta Bassino puntano alla Coppa di specialità – La situazione di Marta Bassino – Federica Brignone al crocevia Sestriere –

Dopo il weekend di Altenmarkt, dove abbiamo assistito al successo di Federica Brignone ed al terzo posto di Marta Bassino, le nostre due portacolori tornano nella loro disciplina preferita per andare a ritoccare le loro statistiche. Due vittorie e altrettanti secondi posti in questa stagione confermano come le azzurre stiano vivendo un’annata davvero da incorniciare. I risultati sono eclatanti. La classifica di specialità vede, infatti, la valdostana in vetta con 275 punti, contro i 254 di Mikaela Shiffrin ed i 238 di Marta Bassino. Saranno loro tre, a rigor di logica, a giocarsi la Coppa di specialità, e oggi sulla Kandahar saranno in palio 100 pesantissimi punti.

Ma non saranno da sole al Sestriere. Per podio e vittoria attenzione anche alla norvegese Mina Fuerst Holtmann, la vera sorpresa di questa annata, quindi cercheremo di capire se la neozelandese Alice Robinson sarà in grado di ripetere l’impresa di Soelden, mentre la svizzera Wendy Holdener e la tedesca Viktoria Rebensburg sono chiamate alla riscossa dopo diverse gare sottotono. Per l’Italia saranno al via anche Laura Pirovano, Francesca Marsaglia, Karoline Pichler, Valentina Cillara Rossi e Luisa Bertani che proveranno ad emergere dopo un avvio di stagione nel quale non sono ancora state in grado di far valere le loro qualità.

Il gigante del Sestriere scatterà alle ore 11.00 con la prima manche, mentre la seconda e decisiva prenderà il via alle ore 14.05. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per sospingere le nostre portacolori verso il successo nella prima gara di casa!

Foto: Valerio Origo