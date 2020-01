Sci alpino, quanti soldi hanno guadagnato Federica Brignone e Dominik Paris: tutti i premi intascati sin qui in Coppa del Mondo e la classifica

Federica Brignone e Dominik Paris si sono resi protagonisti di un sabato davvero memorabile nella Coppa del Mondo di sci alpino: la valdostana ha vinto il gigante di Sestriere mentre l’altoatesino ha conquistato un prezioso secondo posto nella mitica discesa di Wengen, una delle prove simbolo dell’intero calendario internazionale. L’Italia gioisce per i suoi campioni che stanno disputando una stagione davvero memorabile, entrambi sono in lotta per i massimi traguardi: la 29enne è in testa alla classifica di gigante con 61 punti di vantaggio sulla statunitense Mikaela Shiffrin, il 30enne è invece quarto nella classifica generale ad appena 57 punti di distacco dal francese Alexis Pinturault.

Gli eccellenti risultati raccolti in questa prima parte di stagione si riflettono anche sui conti correnti dei due azzurri visto che, in base ai piazzamenti ottenuti gara per gara, gli organizzatori degli eventi assegnati dei premi in denaro. La Federazione Internazionale stila addirittura la Prize Money Standing ovvero la classifica dei guadagni dei vari sciatori, Federica Brignone e Dominik Paris sono terzi nelle due graduatorie chiaramente divise per sesso: 184mila franchi svizzeri per la valdostana (circa 172mila euro) e 154mila franchi per l’altoatesino (circa 144mila euro). Nello specifico i sigilli odierni sono valsi 45mila franchi per Federica (circa 42mila euro) e 20mila franchi (circa 18700 euro) per Dominik. In testa alle rispettive classifiche ci sono Mikaela Shiffrin con 276mila euro e il francese Alexis Pinturault con circa 160mila euro.

QUANTI SOLDI HANNO GUADAGNATO FEDERICA BRIGNONE E DOMINIK PARIS IN STAGIONE?

FEDERICA BRIGNONE: complessivamente 184mila franchi (circa 172mila euro), 45mila franchi (circa 42mila euro) per la vittoria nel gigante di Sestriere.

DOMINIK PARIS: complessivamente 154mila franchi (circa 144mila euro), 20mila franchi (circa 18700 euro) per il secondo posto nella discesa di Wengen.

CLASSIFICHE GUADAGNI SCI ALPINO (TOP 3):

DONNE:

Mikaela Shiffrin (USA) 295.836 franchi (circa 276mila euro)

Petra Vlhova (Slovacchia) 256.016 franchi (circa 238mila euro)

Federica Brignone (Italia) 184.050 franchi (circa 172mila euro)

UOMINI:

Alexis Pinturault (Francia) 172.250 franchi (circa 160.500 euro)

Henrik Kristoffersen (Norvegia) 169.625 franchi (circa 158mila euro)

Dominik Paris (Italia) 153.950 franchi (circa 143mila euro)

Foto: Lapresse