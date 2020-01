Sci alpino, Coppa Europa 2020: Jessica Hilzinger vince lo slalom di Zell am See, terza Lara Della Mea, 5a Peterlini

La tedesca Jessica Hilzinger ha vinto lo slalom di Zell am See (Austria) valevole per la Coppa Europa 2020 di sci alpino. Dopo aver messo a segno il secondo tempo nella prima manche con il tempo di 41.68 ha centrato un ottimo 42.30 nella seconda per il crono complessivo di 1:23.98. Seconda posizione per la svizzera Elena Stoffel a 28 centesimi, terza per la nostra Lara Della Mea a 53 centesimi. Quarta posizione per la svedese Elsa Fermbaeck a 68 centesimi, mentre è quinta la norvegese Tuva Norbye a 73 centesimi, con ben sette gradini risaliti nella seconda metà di gara.

Sesta posizione per la nostra Martina Peterlini a 76 centesimi, settima per l’austriaca Marie-Therese Sporer a 1.07, ottava per la francese Josephine Forni a 1.11, nona per la svizzera Charlotte Chable a 1.30, mentre chiude la top ten la britannica Charlie Guest a 1.39.

Le altre italiane: tredicesima Petra Unterholzner a 1.62, diciannovesima Serena Viviani a 2.37, ventunesima Roberta Midali a 2.44, ventinovesima Lucrezia Lorenzi a 3.73, oltre la trentesima Carlotta Saracco a 4.06, mentre non completano la gara Anita Gulli e Francesca Fanti.

Foto: sci alpino-lara della mea-fisi pentaphoto