LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2020 in DIRETTA: Dominik Paris sulla pista indigesta, ma c’è l’incognita maltempo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020. Siamo pronti per una delle gare più attese di tutta la stagione. Si corre sulla infinita (misura ben 4480 metri) pista del Lauberhorn, uno degli scenari più affascinanti e iconici di tutto il panorama dello sci.

Gli “Uomini-Jet” saranno impegnati in uno dei tracciati più incredibili del Circo Bianco. La pista di Wengen, infatti, comprende diversi passaggi mitologici, tra cui l’Hundschopf (la testa di cane, un salto di 40 metri tra due rocce) ed il Wasserstation tunnel (un passaggio sotto un piccolo viadotto della linea ferroviaria locale, il Wengernalpbahn). Si raggiungono velocità, nella parte conclusiva, attorno ai 150 chilometri orari, prima della “S” finale che spezza il ritmo e, dopo oltre 2 minuti di discesa, riuscire a non farsi prendere dalla fatica sarà davvero complicato. Complicato come l’altra “S”, quella intitolata a Bruno Kernen, che divide in due la pista e che va affrontata frenando dai 110 chilometri orari fino ai 70.

Lo spettacolo sarà assicurato, come sempre. La battaglia, ancor di più. Mai come in questa occasione si parte senza un favorito certo. Vedendo il successo di ieri in combinata, e quanto realizzato in prova, Matthias Mayer sembra il più in forma in questo weekend, ma il padrone di casa per eccellenza, Beat Feuz, sarà il rivale numero uno. Quindi, ovviamente, attenzione ad Aleksander Aamodt Kilde, a caccia di punti pesanti in chiave classifica generale, per rimettere il naso davanti ad Alexis Pinturault, quindi non andranno sottovalutati i soliti noti, da Kjetil Janrsud a Vincent Kriechmayr, che qui vinse un anno fa, da Thomas Dressen a Johan Clarey. Per gli italiani, come sempre, sarà Dominik Paris il capofila, su una pista nella quale, incredibile a dirsi, non è mai salito nemmeno sul podio. Alle sue spalle Mattia Casse e Matteo Marsaglia cercheranno un posto al sole, mentre è di ieri la notizia del forfait di Christof Innerhofer.

La discesa libera di Wengen prenderà il via alle ore 12.30, sperando che il meteo non voglia mettere lo zampino rovinando i piani. Non è attesa una giornata perfetta, per cui vedremo se la gara si potrà disputare regolarmente. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Lauberhorn.

