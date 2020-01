Federica Brignone e Roland Fischnaller, fughe da Coppa del Mondo!

Va in archivio l’ennesimo sabato trionfale per l’Italia degli sport invernali. Detto di un Dominik Paris che, grazie al secondo posto sull’ostica pista di Wengen, mantiene vivo il sogno della sfera di cristallo generale, la giornata odierna lancia anche altri due azzurri verso le rispettive Coppe del Mondo.

Federica Brignone sta vivendo l’apice di una carriera importante. 13 vittorie nel circuito maggiore, a -2 da Isolde Kostner e -4 dal record italiano di Deborah Compagnoni: comunque vada, verrà ricordata tra le grandissime. Nell’era di Mikaela Shiffrin, peraltro meno cannibale rispetto al passato in termini di successi di tappa, pensare alla classifica generale, ad oggi, è impensabile per chiunque: l’azzurra potrà ambire al massimo alla seconda posizione, obiettivo comunque non semplice al cospetto della slovacca Petra Vlhova. Il vero obiettivo resta la Coppa del Mondo di gigante che all’Italia manca dal 2008 (allora ad imporsi fu Denise Karbon). La gara odierna potrebbe aver rappresentato un importante spartiacque: grazie ad un solo centesimo di vantaggio su Shiffrin, Brignone ha guadagnato 40 punti in un colpo solo sull’americana. A quattro gare dal termine il vantaggio di 61 punti non può considerarsi rassicurante, ma neppure esiguo. L’approccio sempre all’attacco non dovrà mutare: è ancora presto per affidarsi alla calcolatrice.

Continua a mietere successi lo snowboard alpino, ormai piacevolmente abituato alle doppiette. Oggi è toccato ad Edwin Coratti celebrare la terza affermazione in carriera imponendosi sul connazionale Roland Fischnaller nel PGS di Rogla (Slovenia). Quest’ultimo sta mantenendo una costanza di rendimento inavvicinabile per la concorrenza (già 4 podi e 2 vittorie) ed anche quest’oggi ha incrementato il proprio vantaggio sugli avversari stranieri in classifica generale. 40 anni da compiere il prossimo mese di settembre, il nativo di Bressanone potrebbe finalmente porre fine al tabù della Coppa del Mondo assoluta di Parallelo lungamente inseguita per una vita intera, sfiorata a ripetizione (fu secondo nel 2012, 2013, 2015, 2016 e 2018, nonché terzo nel 2011 e 2019) e peraltro mai vinta dall’Italia in campo maschile. Fischnaller attualmente guida la graduatoria con 3160 punti, ben 1400 in più sull’austriaco Benjamin Karl e 1460 su Coratti: un’occasione da cogliere al volo.

Foto: Valerio Origo