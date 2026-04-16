Sci alpino, per Mikaela Shiffrin comincia “Mission: 7th”. La settima Coppa, mai vinta da nessuna donna

Nei giorni scorsi, Mikaela Shiffrin è tornata a sciare a Copper Mountain dopo una serie di impegni commerciali per celebrare la conquista del terzo oro olimpico e della sesta Sfera di cristallo della carriera. In verità, ai media e agli sponsor Stars&Stripes, interessa esclusivamente del successo a Cinque cerchi. Va così, da quelle parti, dove i Giochi sono il non plus ultra e il resto fa da contorno.

Fortunatamente, chi non ha una visione obnubilata dalla narrativa, sa bene come il successo in classifica generale, oltre ad avere un grande prestigio, ha una valenza almeno pari a quella dell’oro olimpico. Si premia chi è stato più forte nell’arco dell’interno inverno, non della giornata secca, seppur “la giornata” attesa e preparata per quattro anni.

Shiffrin, che non è una sprovveduta e sa dare il giusto valore a ogni trofeo, è ben conscia di come la prossima Coppa del Mondo possa consentirle di raggiungere un traguardo epocale. Mikaela, di Sfere di cristallo assolute, ne ha già vinte sei. Quante donne sono arrivate a sette? La risposta è semplice: nessuna. Nemmeno Annemarie Moser-Pröll, che proprio a marzo è stata appaiata (dopo ben 47 anni) dalla fuoriclasse americana.

Ecco perché la statunitense, che nel 2025-26 ha saputo emergere facendo leva soprattutto sul prediletto slalom, nel quale ha raccolto 980 dei 1.410 punti complessivi, ha cominciato a lavorare sodo in vista del 2026-27. Non essendo una parvenu, sa bene come la concorrenza della rampante tedesca Emma Aicher potrà essere temibile. Difficilmente basterà quanto fatto nei mesi scorsi per primeggiare.

Dunque, via al duro lavoro per tornare al vertice anche in gigante, dove non vince addirittura dal 2023, e soprattutto ricominciare a dire la propria in Super-G. Pescare da tre discipline sarà cruciale per contrastare la polivalente Aicher. Al momento viene sempre escluso l’impegno in discesa, cionondimeno, mai dire mai. Se dovesse essere necessario, e dovesse esserci la predisposizione mentale ad affrontarla, perché no? La settima Coppa varrà bene una libera…