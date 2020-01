Sci alpino, la classifica delle italiane più vincenti in Coppa del Mondo: Federica Brignone vicina ad Isolde Kostner e Deborah Compagnoni

Federica Brignone ha rafforzato la terza posizione nella classifica delle italiane più vincenti in Coppa del Mondo. L’azzurra si è infatti imposta nel gigante del Sestriere e ha così messo il tredicesimo sigillo personale nel massimo circuito internazionale: sette affermazioni tra le porte larghe, due trionfi in superG e quattro apoteosi in combinata tra cui quella di Altenmarkt ottenuta pochi giorni fa. La valdostana si è così portata a soltanto due lunghezze da Isolde Kostner e a tre dal mostro sastro Deborah Compagnoni che con sedici successi è l’italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo. Di seguito la classifica completa.

CLASSIFICA ITALIANE PIÙ VINCENTI DELLA STORIA IN COPPA DEL MONDO:

16 vittorie. Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 SL)

15 vittorie. Isolde Kostner (12 DH, 3 SG)

13 vittorie. Federica Brignone (7 GS, 2 SG, 4 AC)

8 vittorie. Karen Putzer (4 SG, 4 GS)

7 vittorie. Sofia Goggia (4 DH, 3 SG)

6 vittorie. Denise Karbon (6 GS)

4 vittorie. Maria Rosa Quario (4 SL)

3 vittorie. Claudia Giordani (2 SL, 1 GS)

3 vittorie. Sabina Panzanini (3 GS)

2 vittorie. Daniela Zini (2 SL)

2 vittorie. Elena Fanchini (2 DH)

2 vittorie. Nadia Fanchini (1 DH, 1 SG)

1 vittorie. Bibiana Perez (K)

1 vittorie. Paola Magoni (SL)

1 vittorie. Lara Magoni (SL)

1 vittorie. Michaela Marzola (SG)

1 vittorie. Giustina Demetz (DH)

1 vittorie. Chiara Costazza (SL)

1 vittorie. Daniela Merighetti (DH)

1 vittorie. Marta Bassino (GS)

Foto: Lapresse