LIVE Sinner-Ofner, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il n.1 debutta nella sessione serale

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner e l’austriaco Sebastian Ofner, valido per il secondo turno dell’ATP di Roma, ultimo Masters 1000 sulla terra battuta prima del grande evento sulla superfice del Rolland Garros di Parigi. L’azzurro vuole continuare a vincere, puntando anche al Golden Master: status che ottiene solo chi riesce a conquistare tutti i 9 tornei 1000, l’unico a riuscirsi è stato Novak Djokovic che ha chiuso il percorso nel 2018 con Cincinnati.

L’azzurro torna a giocare un torneo casalingo dopo aver riscritto la storia del tennis mondiale visto che è l’unico giocatore della storia di questo sport a riuscire a vincere ben cinque Masters 1000 di fila (Parigi, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid). Disputerà l’ATP di Roma da nettissimo favorito vista l’assenza del rivale Carlos Alcaraz, fermo ai box per il resto della stagione sulla terra per un importante infortunio al polso.

Per quanto riguarda l’austriaco, Ofner ha superato lo statunitense Alex Michelsen per 2-0 nel corso del primo turno. Ovviamente, è Sinner il netto favorito per il passaggio del turno che gli permetterebbe di incrociarsi con uno tra l’australiano Popyrin e il ceco Mensik al terzo turno della competizione.

Il match tra Sinner e Ofner sarà il quarto sul Campo Centrale e il primo dalle 19.00. La giornata inizierà alle 11.00 con la sfida tra il ceco Machac e il russo Medvedev, mentre alle 13.00 sarà il turno della nostra Paolini e la belga Elise Mertens. A chiudere la sessione pomeridiana sarà la bielorussa Sabalenka che affronterà la rumena Cirstea, poi toccherà all’azzurro. Segui l’intero incontro in Diretta e in Live su OA Sport! Buon divertimento a tutti!