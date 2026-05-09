Internazionali d'ItaliaLive SportLive TennisTennis
LIVE Cobolli-Atmane, ATP Roma 2026 in DIRETTA: esordio tutt’altro che agevole
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’esordio complicatissimo di Flavio COBOLLI contro Terence Atmane, incontro valido per un posto al 3° turno degli Internazionali d’Italia 2026!
Il camino del padrone di casa nonché testa di serie numero dieci del torneo del Foro Italico comincia contro uno dei giocatori del momento. Il francese ha fatto parlare di sé non solo per aver regalato una carta rara di Pokemon nel giorno del compleanno di Sinner quando si affrontarono in semifinale a Cincinnati, ma anche per le tante partite vinte nell’ultimo periodo.
Cobolli arriva al torneo di casa, dove l’anno scorso fu eliminato subito da Luca Nardi, da numero dodici della Classifica mondiale provvisoria. L’occasione è ghiotta per incrementare ancora il bottino di punti proprio prima della cambiale di 500 punti da difendere in quel di Amburgo, ma vedremo se il romano deciderà di andare in Baviera poco prima del Roland Garros.
Il tennis mancino del francese è veramente ostico, specialmente per il fatto di essere rodato a differenza dell’azzurro, ma anche per il livello di tennis mostrato contro il belga Zizou Bergs all’esordio, regolato con un perentorio 6-3, 6-4. Insomma, esordio tutt’altro che scontato e occorrerà una versione del giocatore di casa subito a puntino per avere la meglio del numero 50 del mondo virtuale.
Precedenti 1-1! Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della partita di secondo turno tra Flavio COBOLLI e Terence Atmane che vale un posto al 3° turno degli Internazionali d’Italia 2026, si gioca dopo Gauff-Sierra e Navone-Auger Aliassime. Vi aspettiamo!