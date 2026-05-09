LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi cerca la solidità al sabato. Si parte alle 10.10

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sullo storico tracciato di Le Mans, il Circus delle due ruote torna a girare e sarà una grande sfida per i centauri, dovendo trovare in breve tempo l’assetto giusto per massimizzare la propria prestazione nelle qualifiche nella Sprint Race.

Si è tornati a competere dopo quanto è accaduto a Jerez de la Frontera. L’attuale classifica mondiale sorride all’Aprilia, con Marco Bezzecchi e Jorge Martin a comandare le fila. Sarà interessante capire se questa tendenza si replicherà anche sul tortuoso tracciato iberico, dove conta tantissimo avere tanta velocità in percorrenza di curva.

A Noale, finora, hanno messo in mostra il miglior pacchetto e i piloti si sono dimostrati all’altezza della situazione. Martin sta trovando la propria continuità di rendimento, mentre il romagnolo è in serie nelle gare domenicali dal cinque round iridati, tenuto conto anche della chiusura del 2025.

Ieri la Honda ha stupito tutti. Il padrone di casa Johann Zarco ha dato dimostrazione di poterci stare ai piani alti. Nello stesso tempo Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia hanno messo in mostra un passo notevolissimo. In Aprilia Martin e Bezzecchi hanno raccolto la sfida e i distacchi al vertice sono risicati. Dovrà risalire la china, invece, Marc Marquez, costretto a iniziare le qualifiche dalla Q1.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si inizierà a girare nelle prove libere 2 a partire dalle 10:10, che precederanno le qualifiche (10:50). La Sprint Race andrà in scena dalle 15:00 (13 giri). Buon divertimento!