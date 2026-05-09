LIVE Italia-Inghilterra, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: sfida proibitiva per misurare le distanze

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Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Italia e Inghilterra, valida per la quarta giornata del Sei Nazioni femminile 2026. Una partita tra due squadre reduci da altrettante vittorie convincenti contro Scozia e Galles.

Le azzurre, dopo due sconfitte pesanti contro Francia e Irlanda, hanno dominato la Scozia nella prima partita casalinga del torneo, vincendo 41-14. Partita perfetta delle ragazze del CT Fabio Rosselli, che hanno messo a referto ben sette mete. L’Inghilterra, invece, nell’ultima sfida del Sei Nazioni femminile 2026, ha schiantato il team gallese, con il punteggio di 62-24: la nazionale inglese si trova al primo posto in classifica nella competizione, con 15 punti, insieme alla Francia; l’Italia è terza con 6 punti.

Il match si disputerà allo stadio ‘Sergio Lanfranchi’ di Parma, proprio come con la Scozia. Le azzurre scenderanno in campo con Silvia Turani, Vittoria Vecchini e Vittoria Zanette in prima linea, Valeria Fedrighi e Alessandra Frangipani in seconda linea, Beatrice Veronese, Alissa Ranuccini ed Elisa Giordano in terza. La mediana sarà formata da Sofia Stefan e Veronica Madia, i centri Stefania Mannini e Michela Sillari. Le due ali saranno Alyssa D’Inca e Aura Muzzo, con Vittoria Ostuni Minuzzi come estremo.

Il calcio di inizio tra Italia e Inghilterra verrà dato alle 15.00. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!