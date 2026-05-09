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LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga bidone o sprint ristretto con gli uomini di classifica?
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LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026
Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro d’Italia 2026. Si resta in Bulgaria con la frazione che ripartirà da Burgas per arrivare in quel di Veliko Tarnovo dopo 221 km frastagliati. Partenza ufficiale alle 10.50 con l’arrivo previsto a cavallo delle 16.00 dopo una lunga cavalcata verso il secondo dei tre traguardi esteri di questa edizione.
Prima sezione di tappa senza difficoltà altimetriche con circa 100 chilometri per lo più pianeggianti. Giunti al traguardo volante di Sliven i corridori affronteranno i due GPM di giornata. Spazio infatti al Byala Pass (7.7 km al 4.6% di pendenza media) ed al Vratnik Pass (9.1 km al 4.4% di pendenza media), salite di terza categoria che offriranno tratti con pendenze in doppia cifra. Al termine dei due GPM mancheranno 87 km all’arrivo. Veloce discesa seguita da un lungo tratto con numerosi saliscendi fino al momento clou della tappa. Ai -15 dall’arrivo scatterà infatti il GPM del Passo del Monastero di Lyasjivets, salita di terza categoria di 3.9 km al 6.8% di pendenza media e punte al 14%. Dallo scollinamento mancheranno poco più di 10 km al traguardo, con un ultimo strappo a circa 2000 metri dall’arrivo.
Difficile pronosticare un favorito di giornata. Tra i possibili attaccanti gli azzurri Christian Scaroni (XDS Astana Team), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious) ed Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla). Occhi puntati inoltre sullo svizzero Jan Christen (UAA Team Emirates – XRG) e sull’australiano Corbin Strong (NSN Cycling Team). Da tenere in considerazione il belga Frank van den Broek (Team Picnic PostNL) e l’uruguaiano Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team). In caso di schermaglie tra i big chiaramente attenzione a Jonas Vingegaard (Team Visma – Lease a Bike), Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe), Egan Bernal (INEOS – Grenadiers) ed Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG).
La seconda tappa del Giro d’Italia 2026 da Burgas a di Veliko Tarnovo, inizierà alle 10.50. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tuttti!