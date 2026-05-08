Sinner-Ofner si vedrà su TV8 in chiaro? Orario e programma: ufficiale la decisione di Sky

Jannik Sinner aprirà la sessione serale di sabato 9 maggio sul campo centrale del Foro Italico sfidando l’austriaco Sebastian Ofner in occasione dei trentaduesimi di finale degli Internazionali d’Italia 2026, quinto Masters 1000 stagionale per il circuito ATP. Dopo aver usufruito di un bye al primo turno, il fuoriclasse azzurro si appresta a cominciare il suo cammino sulla terra battuta di Roma nel ruolo di favorito d’obbligo per la conquista del titolo.

Reduce da una incredibile sequenza di vittorie e dal record di cinque affermazioni consecutive nei Masters 1000, il numero uno al mondo sogna di arrivare fino in fondo anche davanti al pubblico di casa per arrivare al Roland Garros sulle ali dell’entusiasmo. Nessun precedente tra i due, con Ofner che occupa la posizione n.82 del ranking e ha battuto al debutto lo statunitense Alex Michelsen con un doppio 6-3.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Ofner, valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Roma. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su TV8 (in chiaro) e su Sky Sport (canali esatti da definire); in diretta streaming su tv8.it, Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ATP ROMA 2026

Sabato 9 maggio

Campo Centrale – Inizio alle ore 11.00

T. Machac vs D. Medvedev

A seguire, ma non prima delle 13.00

J. Paolini vs E. Mertens

A seguire

A. Sabalenka vs S. Cirstea

A seguire, ma non prima delle 19.00

Jannik Sinner vs Sebastian Ofner – Diretta tv su TV8 e Sky Sport

PROGRAMMA SINNER-OFNER: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: TV8 (gratis e in chiaro), Sky Sport (canali esatti ancora da definire)

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.