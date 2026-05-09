LIVE Paolini-Mertens, WTA Roma 2026 in DIRETTA: si alza l’asticella, possibile maratona

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jasmine Paolini e la belga Elise Mertens, valida per il terzo turno del WTA di Roma, ultimo Masters 1000 nel circuito prima del grande evento sulla terra battuta del Rolland Garros di Parigi.

L’azzurra sta ritrovando ritmo dopo aver battuto al secondo turno la francese Jeanjean per 2-1 dopo che la transalpina era riuscita a salire in vantaggio: la toscana non ha perso animo ed è riuscita a ribaltare il risultato lasciandosi andare anche a qualche lacrima nel momento della vittoria. Paolini non sta vivendo un momento semplice sul campo, visto che sta vivendo una vera e propria crisi tecnica.

Per quanto riguarda Mertens, la belga ha superato l’ungherese Panna Udvardy in due set premiandosi con la possibilità di raggiungere una tra la svizzera Golubic e la russa Andreeva agli ottavi di finale. L’azzurra è data sfavorita nel pronostico ma il calore di casa potrebbe darle la carica giusta per riuscire a passare al turno successivo.

Il match tra Paolini e Mertens sarà il secondo sul Campo Centrale e non inizierà prima delle 13.00. La giornata inizierà alle 11.00 con la sfida tra il ceco Thomas Machac e il russo Daniil Medvedev. Segui l’intero incontro in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!