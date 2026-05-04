MotoGP, GP Francia 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario 8-10 maggio a Le Mans

Nel week end dell’8-10 maggio il Motomondiale tornerà in scena a Le Mans, per il GP di Francia. Su uno dei tracciati di maggior tradizione in calendario si riprenderà a competere e in terra transalpina piloti e squadre dovranno trovare la quadra. Una pista old style, dove i punti di sorpasso non sono molti, e la velocità di percorrenza in curva è determinante.

In MotoGP, riprende la sfida per l’iride. Dopo l’appuntamento di Austin, in Texas, una situazione di classifica imprevista. L’Aprilia si trova a dominare la scena: Marco Bezzecchi guida le fila della graduatoria, davanti al compagno di squadra, Jorge Martin. Grande lavoro a Noale sulla messa a punto di una moto che ha permesso al romagnolo e all’iberico di ottenere fin qui risultati eccezionali.

Ci si attende una reazione dalla Ducati ufficiale. Una situazione non semplice per la scuderia di Borgo Panigale, chiaramente sorpresa dal rendimento del team rivale. Le difficoltà fisiche dello spagnolo Marc Marquez e le criticità di adattamento alla moto di Francesco Bagnaia hanno reso poi il tutto ancora più complicato. Vedremo se in Francia le cose cambieranno.

Il GP di Francia, appuntamento del Motomondiale 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva dai canali di Sky Sport, ovvero Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno televisivamente in diretta e in streaming l’evento, con le qualifiche delle tre categorie e la Sprint Race di MotoGP, mentre in differita le gare domenicali. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutto il week end.

GP FRANCIA MOTOGP 2026

Venerdì 8 maggio

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Sabato 9 maggio

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 12.50-13.05, Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.15-13.30, Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.45-14.00, Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 14.10-14.25, Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 15.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Domenica 10 maggio

Ore 09.40-09.50, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 11.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP FRANCIA MOTOGP 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); TV8 trasmetterà in chiaro le dirette delle qualifiche delle tre classi e della Sprint Race di MotoGP; in differita le gare domenicali.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro le dirette delle qualifiche delle tre classi e della Sprint Race di MotoGP; in differita le gare domenicali.

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Sabato 9 maggio

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv in chiaro

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv in chiaro

Ore 12.50-13.05, Moto3, Q1 – Diretta tv in chiaro

Ore 13.15-13.30, Moto3, Q2 – Diretta tv in chiaro

Ore 13.45-14.00, Moto2, Q1 – Diretta tv in chiaro

Ore 14.10-14.25, Moto2, Q2 – Diretta tv in chiaro

Ore 15.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv in chiaro

Domenica 10 maggio

*Ore 14.00, Moto3, Gara – Differita tv in chiaro

*Ore 15.15, Moto2, Gara – Differita tv in chiaro

*Ore 17.00, MotoGP, Gara – Differita tv in chiaro

*orari soggetti a variazioni