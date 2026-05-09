LIVE Pellegrino-Fils, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il qualificato azzurro vuole regalarsi l’impresa della vita

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 2° turno degli Internazionali d’Italia 2026 che vede di fronte Andrea PELLEGRINO e Arthur FILS per un posto al 3° turno al Foro Italico!

Ha battuto Felix Auger Aliassime poco più di un anno fa all’Estoril Pellegrino, come migliore vittoria della carriera in termini di classifica. Una impresa oggi non migliorerebbe soltanto quel record, ma segnerebbe l’inizio di una nuova vita tennistica per il classe ’97 di Bisceglie, che sta vivendo un sogno: giocare il primo Masters 1000 della carriera da qualificato e al Foro Italico. Di fronte il francese ritrovato dopo l’infortunio, quest’anno già campione di Barcellona.

Non era mai stato dentro un torneo di questa caratura, e dopo la vittoria su Landaluce al turno decisivo delle qualificazioni già quell’obiettivo è stato sfatato. Non contento, Pellegrino si è regalato una vittoria di prestigio su Luca Nardi che lo ha issato contro uno dei migliori tennisti del mondo. L’azzurro è al momento numero 137 della classifica ATP momentanea, visto che ha quasi colmato la cambiale della finale al Challenger 175 portoghese di 12 mesi fa.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di 2° turno degli Internazionali d’Italia 2026 che vede di fronte Andrea PELLEGRINO e Arthur FILS che si giocherà in serata come 5° match dalle 11, vi aspettiamo!