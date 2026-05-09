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LIVE Bellucci-Etcheverry, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve una grande prestazione contro lo specialista argentino
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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Mattia Bellucci e Thomas Martin Etcheverry, partita valevole per il secondo turno dell’ATP Master 1000 di Roma 2026. L’italiano torna in campo agli Internazionali BNL d’Italia contro il numero 26 del ranking ATP.
Un’edizione che Bellucci si ricorderà per sempre. Nel primo turno il ventiquattrenne italiano ha battuto Roman Andres Burruchaga con un doppio 6-4 conquistando la prima vittoria della carriera sui campi del Foro Italico. L’azzurro ha così conquistato il quarto successo a livello ATP della stagione dopo aver raggiunto gli ottavi ad Acapulco ed il secondo turno a Marrakech.
Il livello si alza per il numero 80 del mondo, che affronterà un altro tennista argentino. Nel secondo turno del torneo di Roma Bellucci affronta Etcheverry, testa di serie numero 24. L’argentino fa il suo esordio in quest’edizione romana dopo aver raggiunto gli ottavi al Master 1000 di Madrid battendo Ofner e Prizimic prima di arrendersi in due set a Fils.
Quello odierno sarà il primo incontro diretto tra i due giocatori. La partita è in programma sulla Supertennis Arena come secondo match di giornata dopo Rublev-Kecmanovic. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Bellucci-Ethceverry con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!