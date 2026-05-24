LIVE Italia-Polonia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: ultimo test a Genova per le azzurre

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Nazionale italiana di pallavolo femminile e la rappresentativa della Polonia, valido come ultima amichevole prima dell’inizio della Volleyball Nations League: competizione che vedrà esordire le azzurre il 3 giugno alle 21.30 contro la Bulgaria nella Nilson Nelson Gymnasium di Brasilia, in Brasile.

Prima dell’inizio del primo grande evento dell’estate azzurra, l’Italia sarà impegnata con l’ultima amichevole di Genova che affronterà, come detto, contro la Polonia, con una rosa sprovvista delle sue giocatrici migliori: le uniche “big” presenti, infatti, sono Ekaterina Antropova, provata nel ruolo di schiacciatrice, ed Eleonora Fersino, nuovo libero titolare dopo l’addio di Monica De Gennaro.

Nei precedenti incontri giocati in giro per la penisola, l’Italia B di Velasco ha superato la Francia in un doppio impegno terminato in ambedue casi per 3-0, la Serbia per 3-2 e la Turchia per 3-1. Per quanto riguarda la Polonia, a Genova la nazionale biancorossa è stata sconfitta dalla Turchia per 3-2 e ha superato, invece, la Serbia per 3-0.

Il match tra Italia e Polonia inizierà alle 21.00 e verrà disputato al Palasport del capoluogo ligure già citato. Velasco cercherà conferme importanti da alcune delle giovani azzurre impegnate, come Merit Adigwe o Dalila Marchesini, e dal nuovo ruolo di Antropova, con voi lettori che potrete seguire l’incontro in Diretta e in Live su OA Sport grazie alla nostra cronaca testuale! Buon divertimento a tutti!