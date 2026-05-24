LIVE Italia-Danimarca, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano la salvezza

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Danimarca, valido come sesto incontro dei Mondiali di hockey su ghiaccio con gli azzurri che hanno bisogno di una vittoria quasi obbligata per rimettersi in corsa per la fuga dall’ultimo posto, l’unico valido per evitare la retrocessione in Division I.

L’Italia allenata da Jukka Jalonen vuole restare in Top Division riconfermandosi nelle migliori sedici nazionali del pianeta ma l’obiettivo non è facile da raggiungere: dopo le prime cinque partite sono arrivare altrettante sconfitte, in ordine contro il Canada per 0-6, Slovacchia per 1-4, Norvegia per 0-4, Repubblica Ceca per 1-3 e Svezia per 0-3. La Danimarca, invece, dopo aver perso i primi quattro match si è sbloccata vincendo 4-0 contro la Slovenia.

Con una vittoria nei tempi regolamentari, l’Italia raggiungerebbe proprio Danimarca e Slovenia a pari punti, accedendo la corsa per evitare la già citata retrocessione in Division I. Gli azzurri, con questa partita, si giocano una grandissima fetta di salvezza: in caso di sconfitta la situazione sarebbe ancora più grave, con un vero e proprio scontro diretto da giocare successivamente con la Slovenia.

Il match tra Italia e Danimarca inizierà alle 16.20 e verrà disputata alla BCF Arena di Friburgo, in Svizzera. Segui l’intero incontro in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!