Italia-Danimarca oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streaming

Siamo giunti al momento più caldo e decisivo della fase a gironi dei Mondiali 2026 di hockey ghiaccio di Top Division in corso di svolgimento in Svizzera. L’Italia, infatti, si prepara ad affrontare le due ultime partite del proprio cammino e, inutile girarci attorno, saranno decisive per capire se potrà arrivare la permanenza in categoria o sarà retrocessione.

La partita di oggi sarà fondamentale, senza mezzi termini. L’Italia sfiderà, infatti, alle ore 16.20 alla BCF-Arena di Friburgo la Danimarca. I risultati di ieri hanno dato ulteriore peso specifico a questo incontro. Anche per questo motivo, quindi, il valore di questo match diventa ancor più elevato. Vincere potrebbe avvicinare il Blue Team al grande obiettivo, contando che domani alle ore 20.20 arriverà l’ultimo impegno contro la Slovenia, un’altra squadra non impossibile per l’Italia.

La classifica del Gruppo B, quantomeno per le posizioni più calde, vede la Danimarca a quota 3 punti a braccetto con la Slovenia, dopo che gli scandinavi ieri hanno vinto lo scontro diretto con un secco 4-0. L’Italia, invece, rimane ancora ferma a quota zero e, nell’ultimo turno, come detto, sfiderà proprio la Slovenia.

Come seguire la partita in tv o streaming? Tutte le partite dei Mondiali Top Division saranno trasmesse in diretta streaming sul portale Sporteurope.tv. I match degli azzurri, le semifinali e le finali avranno il commento in italiano con la possibilità di acquistare tutto il torneo a 15€, con i singoli match a disposizione a 6€.

PROGRAMMA MONDIALI TOP DIVISION HOCKEY GHIACCIO 2026

Domenica 24 maggio

Ore 16.20 Italia-Danimarca

PROGRAMMA ITALIA-DANIMARCA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: sporteurope.tv (a pagamento)

Diretta testuale: OA Sport