LIVE Sonego-Herbert, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro cerca sensazioni antiche

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Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di primo turno dello Slam parigino tra Lorenzo Sonego e Pierre-Hugues Herbert. L’azzurro debutta contro l’insidioso francese in un incontro che è più interessante di quello che dice la classifica dei due giocatori. Il transalpino occupa al momento la 223esima posizione del ranking ATP. Bisogna dire però che negli ultimi anni si è dedicato più al doppio. Specialità la quale occupa al giorno d’oggi la 57esima posizione mondiale. In passato è stato anche il numero 2 in coppia con Mahut. Insieme hanno completato il Career Grand Slam, oltre aver vinto due edizioni delle ATP Finals.

A proposito del singolare, il nativo di Schiltigheim come accennato ultimamente lo abbiamo visto poco in azione. A parte qualche torneo Challenger o nelle qualificazioni dei tornei più importanti. Sembra che il francese, che quest’anno ha toccato le 35 candeline, sembra volersi concentrare maggiormente sul doppio dove quest’anno ha giocato con più compagni. Le sue qualità sotto rete sono molto importanti. Il torinese lo sa e per questo è una partita che non deve assolutamente sottovalutare. Se vogliamo, possiamo anche considerare il fattore casa dove Herbert avrà sicuramente il supporto del pubblico connazionale.

Il portacolori del bel paese sta vivendo un periodo di risultati non particolarmente positivi. Anche ciò può far sorgere più di un punto di domanda sul tennis che esprimerà. Le recenti sconfitte con Buse a Roma, e l’ultima più recente contro Butvilas a Ginevra, hanno messo in mostra un Lorenzo Sonego che non sembra esprimere quel gioco solido ed efficace che ci ha mostrato in più di un’occasione. Il carattere e la voglia di combattere ovviamente non mancano e queste sono qualità note dell’italiano. Il torinese ha tutta la voglia di ribaltare un periodo dove la sua stagione non sembra sorridergli. Lo Slam francese può essere l’occasione giusta se esprimerà il tennis che lo ha portato ad ottime posizioni nella classifica mondiale.

Non ci sono precedenti tra i due giocatori. Dunque sarà una prima volta dell’uno opposto all’altro. Questo rende il match ancor più interessante dal momento che sarà curioso vedere come l’azzurro interpreterà il gioco vario e composto da diverse discese a rete del transalpino. Il torinese gioca bene entrambi i fondamentali, ma è con il diritto che è solito colpire la palla con maggior potenza. In diverse occasioni gioca questo colpo anche in top spin, caricandolo molto e con il quale poi si apre il campo, per infine chiudere il punto. Herbert cercherà probabilmente di farlo giocare il meno possibile e spezzargli il ritmo con back e giocate nei pressi della rete.

Siamo nella parte bassa del tabellone. Chi vincerà questo match affronterà Hijikata o Paul. Sulla carta avversari che in caso di vittoria del portacolori del bel paese sarebbero non troppo difficili. Non mettiamo però le mani troppo in avanti. Il francese è un avversario ostico e il ranking di oggi non gli rende il giusto valore per ciò che può esprimere in campo. Il match di primo turno tra Lorenzo Sonego e Pierre-Hugues Herbert sarà il quarto e ultimo incontro sul Campo 14 a partire dalle ore 11. Sarà preceduto da Davidovich Fokina-Dzumhur, Jones-Haddad Maia e Kenin-Stearns. Non perdetevi nessun aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!