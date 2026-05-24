Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Voghera-Milano: orari, percorso, tv. Velocisti all’opera

Quindicesima tappa per il Giro d’Italia 2026. Dopo il primo vero appuntamento sulle Alpi, spazio alla Voghera-Milano che chiude la seconda settimana e anticipa l’ultimo giorno di riposo. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso, il programma e i favoriti.

PERCORSO

Frazione praticamente di trasferimento dopo quella durissima di ieri con arrivo a Pila. Non sono presenti difficoltà altimetriche. I ciclisti, dopo la Chiesa Rossa, entrano nel circuito finale di 16,3 km che sarà ripetuto per quattro volte. L’anello conclusivo è pianeggiante, su ampi vialoni con poche curve, di cui l’ultima si trova a soli due chilometri dal traguardo finale. Esistono tutte le condizioni per consentire alle ruote veloci di potersi esprimere al meglio.

FAVORITI

Velocisti che non vogliono assolutamente perdere quest’occasione. A partire da Paul Magnier: il corridore della Soudal Quick-Step vuole riprendersi la Maglia Ciclamino persa per solo un punto da Narvaez ieri e ovviamente centrare la terza vittoria. In casa Italia invece la speranza è Jonathan Milan: Giro per ora da dimenticare per il corridore della Lidl-Trek che vuole tornare al successo. In uno sprint puro da tenere d’occhio sicuramente Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets). Tra i nomi da seguire anche Matteo Malucelli (XDS Astana Team).

PROGRAMMA

Domenica 24 maggio – Quindicesima tappa Voghera-Milano (157 km)

Orario di partenza: 13.40

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA QUINDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13:40; Rai 2 dalle 14:00

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport