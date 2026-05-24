Indycar
LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2026 in DIRETTA: tutti contro Palou
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Buongiorno amici di AO Sport e benvenuti alla Diretta Live della 110ma edizione della 500 Miglia di Indianapolis, evento principale della NTT IndyCar Series. Manca sempre meno alla green flag della competizione automobilistica più antica del mondo.
Alex Palou è il favorito numero uno dopo il successo dello scorso anno. Il campione in carica e leader della serie, primo spagnolo a trionfare nel catino di Speedway, guiderà ancora una volta la Honda #10 schierata dal Chip Ganassi Racing.
Tanti i contendenti per il successo a partire da chi non ha mai vinto la Indy500. Uno su tutti Pato O’Ward, messicano di Arrow McLaren #5 che cerca il risultato dopo aver sfiorato il successo nel 2024, leader per gran parte dell’ultimo passaggio prima di inchinarsi a Josef Newgarden.
Dalla pole position scatterà la monoposto #10 del già citato Palou. Il pluricampione della serie condividerà la prima fila con Alexander Rossi e David Malukas, rispettivamente in azione con Ed Carpenter Racing e Team Penske.
OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Indy500, la green flag è prevista per le 18.45 italiane. Buon divertimento!