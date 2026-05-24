A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Canada 2026: programma gara in chiaro

Il Gran Premio del Canada di F1 scatterà alle ore 22:00 di domenica 24 maggio. Il Circus affronterà il quinto dei suoi ventidue appuntamenti rimasti in calendario sul tracciato di Montreal, edificato negli anni ’70 e da allora modificato in maniera marginale. D’altronde, si usa il perimetro di un’isola artificiale e di spazio ce n’è poco!

Uno dei tratti più famosi è il famigerato Wall of Champions, il muro in cemento all’uscita dell’ultima chicane prima del traguardo. Deve il suo nomignolo all’edizione del 1999, durante la quale vi andarono a sbattere ben tre Campioni del Mondo, ossia Michael Schumacher, Damon Hill e Jacques Villeneuve.

Da allora, il soprannome è rimasto anche se alla lista si è aggiunto solo Sebastian Vettel e non in gara, bensì in prova. A rendere il tutto surreale e ironico c’era anche la scritta apposta sul muro stesso. Bienvenue au Quebec, ovvero “Benvenuti nel Quebec”. Uno slogan pubblicitario che sapeva tanto di (involontaria) presa in giro a chi si era appena schiantato!

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio del Canada 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Domenica 24 maggio (orari italiani)

Ore 23:30, GRAN PREMIO F1, Differita

DIRETTE SKY SPORT F1 GP CANADA

Domenica 24 maggio (orari italiani)

Ore 22:00, GRAN PREMIO F1

PROGRAMMA GP CANADA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): Non è prevista diretta TV gratis e in chiaro. TV8 proporrà la gara in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO e Now, solo per gli abbonati. / Differita per tutti su TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport.