Europei tiro con l’arco oggi: orari 24 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Quest’oggi, domenica 24 maggio, si terrà la giornata conclusiva dei Campionati Europei di tiro con l’arco 2026 ad Antalya. All’indomani delle finali della divisione compound la rassegna continentale si chiuderà ufficialmente con l’assegnazione di tutti e cinque i titoli in palio nel ricurvo, dalle prove a squadre di genere e miste alle competizioni individuali.

L’Italia è già certa di una medaglia grazie a Mauro Nespoli, che ha raggiunto la finalissima nel ricurvo maschile e sfiderà il neerlandese Willem Bakker nell’ultimo atto del torneo. In mattinata toccherà invece al terzetto femminile composto da Tatiana Andreoli, Roberta Di Francesco e Chiara Rebagliati, che affronterà la Turchia padrona di casa nello spareggio per il bronzo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming dell’ultima giornata degli Europei di tiro con l’arco 2026. Tutte le finali odierne della rassegna continentale di Antalya saranno disponibili in diretta streaming a pagamento sulla piattaforma archery+.

CALENDARIO EUROPEI TIRO CON L’ARCO OGGI

Domenica 24 maggio

9.02 Finali prova a squadre femminile ricurvo (ore 9.02 finale per il bronzo Italia vs Turchia)

10.00 Finali prova a squadre maschile ricurvo

13.02 Finali prova a coppie miste ricurvo

13.50 Finali torneo individuale femminile ricurvo

14.28 Finali torneo individuale maschile ricurvo (ore 14.43 finale per l’oro Mauro Nespoli vs Willem Bakker)

PROGRAMMA EUROPEI TIRO CON L’ARCO OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: archery+.

EUROPEI TIRO CON L’ARCO 2026: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Prova a squadre femminile: Tatiana Andreoli, Roberta Di Francesco, Chiara Rebagliati.

Prova individuale maschile: Mauro Nespoli.