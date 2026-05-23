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LIVE America’s Cup, Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA: Luna Rossa va a caccia del trofeo
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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata di regate preliminari dell’America’s Cup. Nella splendida cornice di Cagliari si assegna il trofeo con Luna Rossa a caccia di un risultato di prestigio al cospetto dei tantissimi appassionati assiepati sul litorale sardo.
Le ultime regate preliminari di America’s Cup ed il match race finale inizieranno alle 15.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!
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