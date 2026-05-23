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LIVE America’s Cup, Regate Preliminari Cagliari 2026 in DIRETTA: Luna Rossa va a caccia del trofeo

Pubblicato

19 secondi fa

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Luna Rossa
Luna Rossa / LaPresse

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata di regate preliminari dell’America’s Cup. Nella splendida cornice di Cagliari si assegna il trofeo con Luna Rossa a caccia di un risultato di prestigio al cospetto dei tantissimi appassionati assiepati sul litorale sardo.

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Le ultime regate preliminari di America’s Cup ed il match race finale inizieranno alle 15.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!

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