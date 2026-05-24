LIVE Motocross, GP Francia MXGP 2026 in DIRETTA: entra nel vivo la corsa iridata

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Francia 2026, Herlings sfida uno scatenato Vialle.

Torna il tempo anche per la classe MXGP di scendere sul circuito della Francia dopo l’MX2, la gara di qualifica si è svolta con Tom Vialle che sigla l’holeshot davanti al pubblico di casa. Appena dietro di lui, l’olandese, Herlings, l’azzurro Adamo e il belga de Wolf lo marcano stretto alla ricerca e del guizzo perfetto.

Durante la gara di qualifica, Jeffrey Herlings non perde tempo e si prende la leadership della corsa superando il francese Vialle. L’olandese rimane al comando per tutta la gara senza mai vedere spodestata la propria posizione. Il belga Kay de Wolf chiude la qualifica al secondo posto davanti a Lucas Coenen che, dopo una bruttissima partenza, rimonta da urlo fino a quel momento. Quarta piazza per il francese Maxime Renaux e quinta per l’attuale campione del mondo Romain Febvre.

Nelle prime fasi della gara di qualifica Tom Vialle è protagonista di una brutta caduta che compromette la sua manche, mentre il siciliano Andrea Adamo non riesce a tenere il passo e crolla in ottava piazza. Oggi si fa sul serio con le due gare di Motocross MXGP.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Motocross MXGP, GP Francia 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio di gara 1 alle 14.15 mentre la gara 2 sarà alle 17.10. Buon divertimento!