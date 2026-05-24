LIVE Cinà-Opelka, Roland Garros 2026 in DIRETTA: debutto nello Slam contro un big server

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissimo esordio Slam al Roland Garros 2026 del palermitano Federico CINA‘ opposto all’americano Reilly OPELKA per un posto in 32esimi di finale.

Il giovane talento azzurro ha raggiunto un grande obiettivo, qualificarsi per la prima volta e di conseguenza disputare il Main Draw di un torneo del Grand Slam. Per farlo ha sconfitto al turno finale del tabellone cadetto il canadese Alexis Galarneau, vittoria a cui avevano fatto da preludio quelle su Tomic e Watanuki.

Il sorteggio è stato benevolo, e davanti alla racchetta dell’azzurro ci sarà il gigante americano Opelka, che potrebbe essere anche il miglior avversario che a Cinà potesse capitare. Insomma, una bella occasione per scalare il ranking ATP, che in caso di una ulteriore vittoria parigina provvisoriamente lo vedrebbe tornare intorno alla 200^ posizione mondiale.

Per quanto riguarda i progressi nel gioco dell’appena 19enne italiano, si nota come il servizio abbia ormai trovato una bella stabilità con una prima palla sistematicamente oltre i 200km/h e alcuni effetti sicuramente migliorati come il kick mediante piccole modifiche nel movimento. Il dritto ha bisogno ancora di sistemazioni, ma il rovescio diventerà uno dei più belli in assoluto nel circuito.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’esordio Slam al Roland Garros 2026 del palermitano Federico CINA‘ opposto all’americano Reilly OPELKA, si gioca come 3° match dalle 11 sul campo 6 dopo Bronzetti-Bouzkova e Jacquet-Trungelliti. Vi aspettiamo!