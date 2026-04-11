Sport in tv oggi (sabato 11 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 11 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di tennis potranno gustarsi la seconda parte del confronto tra Italia e Giappone, valido come turno preliminare della Billie Jean King Cup. Al Masters 1000 di Montecarlo andranno in scena le semifinali: Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev per la terza volta di fila dopo averlo battuto a Indian Wells e a Miami, poi toccherà allo spagnolo Carlos Alcaraz.

Per gli amanti del grande ciclismo ci sarà l’ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi in vista della Parigi-Roubaix di domani, mentre gli appassionati di golf potranno gustarsi il terzo giro dell’Augusta Masters (primo Major della stagione). Il Mondiale di motocross riparte con le qualifying race del GP di Sardegna, da seguire il confronto tra Italia e Spagna nella World Cup di pallanuoto maschile.

Conegliano e Milano si sfideranno nella gara-1 della finale scudetto di volley femminile, mentre Civitanova e Verona si affronteranno nella gara-3 della semifinale playoff di volley. Le Zebre ospiteranno i Dragons nei quarti di finale della Challenge Cup di rugby, da non dimenticare l’atteso ritorno sul ring di Tyson Fury.

L’Italia farà visita alla Francia nel Sei Nazioni di rugby femminile, doppio impegno per la nostra Nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 3×3 maschile (contro Nuova Zelanda ed Egitto), proseguono gli Europei di trampolino elastico, gli Europei di badminton e la Coppa del Mondo di pentathlon, senza dimenticarsi delle qualificazioni dei Mondiali di snooker e del Rally di Croazia.

Programmazione fitta per i campionati nazionali di pallamano, pallanuoto, rugby, basket e portata ricca di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 11 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 11 aprile

02.00 TENNIS (BJK Cup, turno preliminare) – Australia-Gran Bretagna (diretta tv su Super Tennis; diretta streaming su SuperTenniX, supertennis.tv)

07.00 GINNASTICA RITMICA (Coppa del Mondo) – Concorso generale individuale a Tashkent, seconda parte (non è prevista diretta tv/streaming)

08.40 RALLY – Rally di Croazia, otto prove speciali (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 dalle ore 11.00 alle ore 12.00; diretta tv su Sky Sport F1 dalle ore 15.00 alle ore 16.00; diretta streaming integrale su DAZN; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00)

09.00 BADMINTON – Europei (diretta streaming su Badminton Europe Tv)

10.00 TENNIS (BJK Cup, turno preliminare) – Kazakhstan-Canada (diretta streaming su SuperTenniX, supertennis.tv)

10.10 BASKET 3X3 (Qualificazioni Mondiali maschili) – Italia-Nuova Zelanda (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA 3X3)

11.00 TENNIS (BJK Cup, turno preliminare) – Italia-Giappone (diretta tv su Super Tennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

11.00 TENNIS – Challenger Monza, semifinali (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.00 TENNIS (BJK Cup, turno preliminare) – Slovenia-Spagna (diretta streaming su SuperTenniX, supertennis.tv)

11.00 PENTATHLON (Coppa del Mondo) – Semifinale maschile A a Il Cairo (diretta streaming su UIPM Tv)

11.00 SNOOKER – Mondiali, qualificazioni (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

11.55 CICLISMO – Circuit des Ardennes, quarta tappa: Fromelennes-Hargnies (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 TENNIS (BJK Cup, turno preliminare) – Polonia-Ucraina (diretta streaming su SuperTenniX, supertennis.tv)

12.30 TRAMPOLINO ELASTICO (Europei) – Semifinali individuale maschile/femminile (diretta streaming su gymtvonline)

12.30 PALLANUOTO (World Cup) – Croazia-USA (diretta streaming su Recast Tv)

13.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League, andata quarti di finale) – Mataro-Roma (diretta streaming su European Aquatics Tv)

13.00 CALCIO FEMMINILE (Qualificazioni Europei U19) – Italia-Ucraina (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

13.00 TENNIS (BJK Cup, turno preliminare) – Svizzera-Cechia (diretta streaming su SuperTenniX, supertennis.tv)

13.25 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Francia-Italia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 TENNIS – ATP Masters 1000 Montecarlo, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sinner-Alcaraz (ore 13.30; differita tv su TV8 dalle ore 14.30; differita streaming su tv8.it dalle ore 14.30)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Bournemouth (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 RUGBY (Challenge Cup, quarti di finale) – Montpellier-Connacht (diretta streaming su EPCR Tv)

14.00 TENNIS (BJK Cup, turno preliminare) – Belgio-USA (diretta streaming su SuperTenniX, supertennis.tv)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Sociedad-Alaves (diretta streaming su DAZN)

14.00 RUGBY (Serie A) – Viadana-Rovigo (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, The Rugby Channel)

14.05 CICLISMO – Giro dei Paesi Baschi, sesta tappa: Goiper Antzuola-Bergara (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 15.00)

14.20 GINNASTICA ARTISTICA (Coppa del Mondo) – Finali di Specialità a Osijek (diretta streaming su Sport Face Tv)

14.30 BASKET 3X3 (Qualificazioni Mondiali maschili) – Italia-Egitto (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA 3X3)

14.30 PALLANUOTO (World Cup) – Serbia-Paesi Bassi (diretta streaming su Recast Tv)

14.30 CALCIO (Serie C) – Lumezzane-Brescia (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Virus Verona (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Triestina-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Campobasso-Bra (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Gubbio-Pianese (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Pineto-Torres (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

15.00 CALCIO (Serie A) – Cagliari-Cremonese (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Torino-Verona (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Virtus Entella-Venezia (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Cesena (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Pescara-Sampdoria (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Modena (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 PENTATHLON (Coppa del Mondo) – Semifinale maschile B a Il Cairo (diretta streaming su UIPM Tv)

15.00 TENNIS – WTA 500 Linz, semifinali (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su NOW, SuperTenniX)

15.25 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Inghilterra-Irlanda (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Heidenheim-Union Berlino, Lipsia-Borussia Moenchengladbach, Wolfsburg-Eintracht Francoforte (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 RUGBY (Serie A) – Vicenza-Biella (diretta streaming su The Rugby Channel)

15.30 PALLAMANO (Serie A) – Eppan-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brentford-Everton (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Burnley-Brighton (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 GOLF – Augusta Masters, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 18.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 18.00)

16.00 RUGBY (European Rugby Champions Cup, quarti di finale) – Glasgow-Torun (diretta streaming su EPCR Tv)

16.00 GINNASTICA RITMICA (Coppa del Mondo) – Concorso generale per gruppi a Tashkent, seconda parte (non è prevista diretta tv/streaming)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Elche-Valencia (diretta streaming su DAZN)

16.30 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Merano (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.30 PALLANUOTO (World Cup) – Ungheria-Grecia (diretta streaming su Recast Tv)

16.35 MOTOCROSS (MX2) – GP Sardegna, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Brizz-Rapallo (non è prevista diretta tv/streaming)

17.15 CALCIO (Serie B) – Avellino-Catanzaro (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

17.25 MOTOCROSS (MXGP) – GP Sardegna, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.30 CALCIO (Serie C) – Vicenza-Novara (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Forlì-Ascoli (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.40 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Galles-Scozia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie A) – Milan-Udinese (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Superlega, semifinale scudetto) – Gara-3: Verona-Civitanova (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN)

18.00 MOTORSPORT – GTWC al Paul Ricard, Sei Ore (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo) – Compound a Puebla, finali (diretta streaming su World Archery Tv)

18.30 RUGBY (European Rugby Champions Cup, quarti di finale) – Leinster-Sale Sharks (diretta streaming su EPCR Tv)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Liverpool-Fulham (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – St. Pauli-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Barcellona-Espanyol (diretta streaming su DAZN)

18.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Boston Bruins-Tampa Bay Lightning (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Pressano-Cingoli, Chiaravalle-Fasano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 CALCIO A 5 (amichevole) – Germania-Italia (diretta streaming sul canale YouTube di DFB)

18.45 PALLANUOTO (World Cup) – Italia-Spagna (diretta streaming su Recast Tv)

18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – Sparta Rotterdam-PSV Eindhoven (diretta streaming su Como Tv)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Auxerre-Nantes (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – New York Islanders-Ottawa Senators (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Brixen-Cologne, Conversano-Bolzano, Trieste-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.10 BASEBALL (MLB) – Detroit Tigers-Miami Marlins (diretta streaming su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 CALCIO (Serie B) – Monza-Bari (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

20.00 BOXE – Riunione a Londra, main event: Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov (diretta streaming su Netflix)

20.00 CALCIO (Saudi League araba) – Al Okhdood-Al Nassr (diretta streaming su Como Tv)

20.00 BASKET (Serie A) – Reggio Emilia-Cremona (diretta streaming su LBA Tv)

20.00 VELA – SailGP a Rio de Janeiro, prima giornata (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube di SailGP)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1, finale scudetto) – Gara-1: Conegliano-Milano (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN)

20.30 BASKET (Serie A) – Venezia-Brescia (diretta streaming su LBA Tv)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1, semifinale scudetto) – Gara-2: Tortona-Schio (diretta streaming su Flima Tv)

20.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Genova-Cosenza (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Darmstadt-Hannover (diretta tv su Sky Sport 252, NOW)

20.45 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Juventus (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Heracles-Ajax (diretta streaming su Como Tv)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Siviglia-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

21.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Pittsburgh Penguins-Washington Capitatals (diretta streaming su DAZN)

21.00 RUGBY (Challenge Cup, quarti di finale) – Zebre-Dragons (diretta streaming su EPCR Tv)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Rennes-Angers (non è prevista diretta tv/streaming)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Estrela-Sporting Lisbona (diretta streaming su DAZN)

22.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Los Angeles Kings-Edmonton Oilers (diretta streaming su DAZN)

23.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Cinque partite: Chicago Blackhawks-St. Louis Blues, Dallas Stars-New York Rangers, Detroit Red Wings-New Jersey Devils, Nashville-Predators-Minnesota Wild, Utah Mammoth-Carolina Hurricanes (diretta streaming su DAZN)