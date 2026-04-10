Sinner-Zverev si vedrà in chiaro su TV8, ma non in diretta! Orario differita, programma, streaming

Nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo l’azzurro Jannik Sinner approda in semifinale: nella parte bassa del tabellone il numero due del mondo sarà opposto domani, sabato 11 aprile, al tedesco Alexander Zverev, numero 3 del seeding.

Il match della semifinale che vedrà protagonista il tennista azzurro ed il teutonico sarà il secondo del programma, che sul Court Rainier III si aprirà alle ore 11.00 con la prima semifinale di doppio, ma si giocherà comunque non prima delle ore 13.30: Sinner nei dodici precedenti è in vantaggio per 8-4.

La sfida che vedrà protagonista Jannik Sinner nella semifinale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis ed in differita dalle ore 14.30 su TV8 HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, con differita dalle ore 14.30 su tv8.it, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ATP MONTECARLO 2026

Sabato 11 aprile

Court Rainier III – Dalle ore 11.00

Guido Andreozzi/Manuel Guinard (Argentina/Francia, 8)-Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/Croazia, 5)

Non prima delle ore 13.30

Jannik Sinner (Italia, 2) – Alexander Zverev (Germania, 3) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, differita dalle ore 14.30 su TV8 HD

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), differita dalle ore 14.30 su TV8 HD (8).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV, differita dalle ore 14.30 su tv8.it.

Diretta live testuale: OA Sport.