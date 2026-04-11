LIVE Paolini-Uchijima, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: si giocherà il quarto singolare?

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jasmine Paolini e Moyuka Uchijima, valido per il terzo singolare del tie tra Italia e Giappone che lottano per decidere chi tra le due nazionali di tennis femminile prenderà parte alle prossime Finals di BJK Cup che verranno disputate dal 22 al 27 settembre a Shenzhen, in Cina.

Se dovessimo raccontare il match tra la prima italiana al mondo e la sua avversaria nipponica significa che, purtroppo, la stessa toscana ha perso l’incontro di doppio giocato con la sua compagna Sara Errani, contro le giapponesi Eri Hozumo e Shuko Aoyama. Ovviamente, speriamo che ciò non accada e che siano le due campionesse olimpiche e slam italiane a portarci alla fase finale della BJK Cup, con la Nazionale di Tathiana Garbin che ha vinto le ultime due edizioni.

L’Italia è avanti 2-0 nel tie grazie alle vittorie di Elisabetta Cocciaretto per 2-0 sulla stessa Uchijima e di Paolini, sempre per 2-0, su Sakatsume: serve una vittoria per centrare l’obiettivo, con il Giappone che sogna di giocarsi il tutto per tutto all’ultimo singolare, quello dell’appena citata Cocciaretto contro Sakatsume.

Il match tra Paolini e Uchijima sarà il secondo match a partire dalle 11.00, dopo il doppio della toscana con Errani. Ovviamente, in caso di vittoria delle azzurre, il tie sarebbe chiuso e questo incontro non verrà disputato. Segui l’eventuale terzo singolare in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento e forza Jas!