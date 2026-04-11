LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: azzurre per chiudere la pratica

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Sara Errani e Jasmine Paolini che affronteranno le giapponesi Eri Hozumi e Shuko Aoyama, nell’incontro valido per la terza sfida del tie tra Italia e Giappone, turno di qualificazione della BJK Cup. Le azzurre hanno bisogno della vittoria per centrare le Finals della competizione che verranno disputate in Cina, a Shenzhen dal 22 al 27 settembre.

La prima giornata di match è terminata come da pronostico e, soprattutto, come meglio non poteva terminare. L’Italia femminile di tennis capitanata da Tathiana Garbin ha vinto i primi due incontri della sfida contro le nipponiche di Ai Sugiyama, grazie al 2-0 (7-5, 6-2) di Elisabetta Cocciaretto su Uchijima Moyuka e il 2-0 (6-3, 6-1) di Jasmine Paolini su Sakatsume Himeno.

In caso di mancata vittoria con successo del doppio nipponico, l’Italia avrà la seconda possibilità di chiudere il tie e volare in Cina a fine settembre con Paolini che, dopo il match con la sua compagna Errani, disputerebbe il primo e speriamo unico singolare di giornata contro Moyuka. Se perdesse anche la toscana, allora saranno Cocciaretto e Himeno e giocarsi la qualificazioni per le Finals di BJK Cup.

Il match tra Errani/Paolini e Hozumi/Aoyama inizierà alle 11.00 e verrà disputato al Complesso degli Dei, a Velletri. Segui l’incontro delle azzurre che potrebbero mandarci alle Finals di BJK Cup, competizione che l’Italia vince da due edizioni di fila, con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento!