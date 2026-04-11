LIVE Francia-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: debutto da brividi per le azzurre

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima giornata del Sei Nazioni femminile 2026. Allo Stade des Alpes di Grenoble le ragazze di coach Fabio Roselli affronteranno la fortissima selezione francese in una sfida che, sulla carta, appare molto difficile.

L’Italia, reduce da un quarto posto nell’edizione 2025, si presenta con una rosa che unisce atlete esperte e giovani emergenti. Il gruppo azzurro, al secondo anno sotto la gestione dell’ex allenatore delle Zebre Fabio Roselli, mira a confermare i buoni risultati mostrati della passata edizione. Per farlo, lo staff azzurro ha deciso di puntare sulla continuità, senza sperimentare troppo in sfide così impegnative e prestigiose. Il 15 scelto da Roselli è infatti in linea con quelli visti nelle precedenti partite della squadra italiana. In prima linea spazio a Turani, Vecchini e Pilani, mentre la seconda linea sarà composta da Fedrighi e Duca. In terza linea spicca la presenza della capitana Elisa Giordano, affiancata da Sgorbini e Ranuccini, a formare un reparto dinamico e fisico. In mediana agiranno Bitonci e Madia, con la coppia di centri Mannini e D’Incà, mentre il triangolo allargato sarà formato da Granzotto, Muzzo e Ostuni Minuzzi.

Di fronte, la Francia si presenta con una formazione costruita per imporre fin da subito il proprio ritmo. In prima linea partiranno Mwayembe, Lazarko e Khalfaoui, con una seconda linea composta da Zago e Fall Raclot, chiamata a garantire presenza fisica e qualità in conquista. La terza linea vedrà in campo Berthoumieu, la capitana Manae Feleu e Champon, un reparto completo per intensità e volume di gioco. In cabina di regia, l’esperienza di Pauline Bourdon Sansus si unirà alla gestione di Carla Arbez, mentre nei trequarti la Francia schiererà un mix di velocità e potenza con Murie e Grando alle ali, Vernier e Grisez al centro e Barrat all’estremo.

Entrambe le squadre provengono da un Mondiale al di sotto delle aspettative e affrontano questo Sei Nazioni con l’obiettivo di rilanciare le proprie ambizioni. In particolar modo le transalpine aprono in questa edizione del maggiore torneo dell’emisfero boreale, una nuova era tecnica con il nuovo staff guidato da Francois Ratier. Il gruppo azzurro invece, nonostante qualche assenza che ha fatto discutere, è sicuramente più rodato ed abituato a giocare assieme. Potrebbe essere questa l’arma per arginare la velocità e la capacità fisica della squadra francese, che parte con i favori del pronostico.

La sfida fra Francia e Italia, prima partita del Sei Nazioni Femminile 2026, si terrà allo Stade des Alpes di Grenoble e avrà inizio alle 13.25. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata e aggiornamenti costanti, buon divertimento!