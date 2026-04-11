LIVE Alcaraz-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’idolo di casa sogna l’impresa della vita

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Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale della seconda semifinale di singolare maschile in programma quest’oggi tra Carlos Alcaraz e Valentin Vacherot. Il monegasco forte della sua vittoria con la testa di serie numero 5 del torneo Alex De Minaur cerca la sua prima finale nel Masters 1000 del Principato. Dall’altra parte della rete c’è però uno degli avversari più pericolosi nel circuito maggiore su terra rossa, l’attuale numero 1 del ranking ATP che vanta a soli 22 anni ben 7 Slam in carriera. L’esito di questo match è molto interessante perché l’iberico, pur rimanendo tra i favoriti del torneo, ha mostrato qualche lacuna nel suo torneo ad oggi giocato. Il monegasco avrà il supporto del pubblico di casa e questo in alcune circostanze più aiutare.

Il classe ’98 gioca un tennis abbastanza vario. Alterna accelerazioni a giocate diverse, quali discese sotto rete o colpi che tendono a spezzare il ritmo. Non è semplice da leggere quando lo si affronta. Il murciano dovrà evitare qualche momento di calo avuto nell’arco della competizione. Questi potrebbero permettere all’attuale numero 23 del mondo di prendere fiducia. Se la partita dovesse avere un andamento particolarmente positivo per Vacherot, con l’aiuto del pubblico connazionale, diventerebbe difficile risalire la china e si metterebbe male per l’iberico. Il nativo di El Palmar sembra percepire nei suoi match la circostanza del tifo. Dovrà essere bravo nel gestire l’incontro anche da questo punto di vista.

Alcaraz non è comunque il numero 1 ATP per caso. Il suo gioco potente composto prettamente da forti top spin e giocate di alto livello, lo rendono uno dei tennisti più difficili da affrontare. Soprattutto su terra rossa. Lo spagnolo che difende il titolo ottenuto lo scorso anno, sa benissimo di non dover in alcun modo sottovalutare l’impegno contro il tennista di casa. Complice anche un periodo che nel generale non lo vede esprimere il suo pieno potenziale. A livello tattico dovrà cercare di essere il meno falloso possibile e non lasciar l’iniziativa all’avversario. Un’altra soluzione per il classe 2003 potrebbe essere quella di cercare di limitare per quanto possibile l’intraprendenza del nativo di Roccabruna-Capo Martino. Se messo in difficoltà il monegasco ha mostrato in qualche occasione di aver più difficoltà nel gestire la pressione avversaria e diventar più falloso.

Questo match è importantissimo anche in ottica della classifica mondiale. Qualora lo spagnolo dovesse perdere con Vacherot e Sinner accedesse in finale battendo Zverev, l’italiano tornerebbe al numero 1 del ranking ATP. Viene da chiedersi se questo discorso possa un po’ condizionare Alcaraz nell’affrontare le fasi finali di questo torneo. Dalle sue recenti dichiarazioni pubbliche che facevano trasparire una sorta di resa, quello che succede nel campo è poi un’altra cosa. Tutto ciò rende questo torneo interessante non solo per il suo andamento. Questo fine settimana potrebbe decidere il nuovo leader della classifica nel circuito maggiore.

I pronostici danno per probabile un altro capitolo di ”Sincaraz” nella finale del Masters 1000 monegasco. Entrambi partono favoriti contro i loro rispettivi avversari. Pur a condizioni diverse. Zverev dopo le numerose ore passate in campo potrebbe risentirne. Il match sarà comunque difficile per l’altoatesino dato il valore del tedesco. Vacherot sembra essere più motivato che mai nel compiere l’impresa della sua carriera. La semifinale tra Carlos Alcaraz e Valentin Vacherot sarà il terzo match sul ”Campo Rainier III” preceduto da Andreozzi/Guinard-Arevalo-Pavic e Sinner-Zverev. Il programma inizierà alle 11 e l’incontro tra l’iberico e il monegasco non inizierà comunque prima delle 15:30. Non perdetevi nessun aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!