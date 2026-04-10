Dove vedere in tv Conegliano-Milano, A1 volley femminile 2026: orario gara-1, programma, streaming

Sabato 11 aprile (ore 20.30) si giocherà Conegliano-Milano, gara-1 della finale scudetto di volley femminile. Al PalaVerde di Treviso incomincerà la serie al meglio delle cinque partite: chi ne vincerà tre conquisterà il tricolore e si laureerà Campione d’Italia. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente, equilibrato e appassionante tra la prima e la terza forza della regular season: la corazzata veneta ha regolato Busto Arsizio e Novara, mentre le lombarde hanno avuto la meglio contro Vallefoglia e Scandicci nei playoff.

Le Pantere andranno a caccia dell’ottavo tricolore consecutivo e del nono trionfo della propria storia, mentre le meneghine inseguiranno la prima affermazione dopo aver perso gli atti conclusivi del 2022, 2023, 2025 proprio contro la corazzata veneta. Ad avere il favore del fattore campo sarà l’Imoco, che dunque giocherà di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso la gara-1 e la gara-3, oltre all’eventuale bella di spareggio, mentre la Numia avrà il sostegno dell’Allianz Clou per gara-2 e per l’eventuale gara-4.

A trascinare il sestetto di coach Daniele Santarelli saranno l’opposto Isabelle Haak, le schiacciatrici Zhu Ting e Gabi, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, la palleggiatrice Joanna Wolosz e il libero Monica De Gennaro. La formazione di coach Stefano Lavarini farà affidamento su Paola Egonu, le schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva (o Elena Pietrini), la centrale Anna Danesi, la palleggiatrice Francesca Bosio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Milano, gara-1 della finale scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-MILANO, GARA-1 FINALE SCUDETTO VOLLEY

Sabato 11 aprile

Ore 20.30 Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CONEGLIANO-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.