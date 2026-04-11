LIVE Sinner-Zverev, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: terza semifinale nell’arco di 40 giorni

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Il programma del match Sinner-Zverev

Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding e del mondo, ed il teutonico Alexander Zverev, testa di serie numero 3, valido per la prima semifinale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis.

Il match del penultimo atto di singolare che vedrà protagonisti l’azzurro ed il teutonico sarà il secondo del programma di sabato 11 aprile sul Court Rainier III, che si aprirà alle ore 11.00 con la prima semifinale di doppio tra Andreozzi/Guinard ed Arevalo/Pavic. L’incontro tra Sinner e Zverev inizierà comunque non prima delle ore 13.30.

L’italiano è alla ricerca del quarto titolo consecutivo in un Masters 1000 dopo Parigi 2025, Indian Wells e Miami 2026: si tratta della terza semifinale consecutiva tra i due in meno di un mese, dato che il 14 marzo Sinner superava Zverev in California, per poi sconfiggerlo anche il 28 marzo in Florida. Si tratta della tredicesima sfida tra i due: Sinner finora è in vantaggio per 8-4 nei precedenti ed ha vinto gli ultimi sette confronti, con una striscia aperta di 10 set consecutivi vinti.

La sfida tra Sinner e Zverev, che inizierà non prima delle ore 13.30, sarà la seconda di giornata dopo Andreozzi/Guinard ed Arevalo/Pavic, semifinale di doppio che scatterà alle ore 11.00. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida di singolare tra l’azzurro Jannik Sinner ed il teutonico Alexander Zverev, valida come prima semifinale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!