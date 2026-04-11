LIVE Conegliano-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie scudetto!

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della finale scudetto del campionato di Serie A1 di volley femminile! Dopo un’annata intensissima e di grande pallavolo siamo finalmente giunti alla fase decisiva, quella in cui le due squadre più forti del campionato si scontrano per aggiudicarsi il titolo di campionesse d’Italia.

A sfidarsi saranno per la seconda volta consecutiva Conegliano e Milano. Le due squadre sono state le finaliste in 3 delle ultime quattro edizione e tutte le volte sono state le venete ad avere la meglio. Conegliano vince infatti il campionato ininterrottamente dalla stagione 2017-2018; un’incredibile striscia di 7 scudetti consecutivi che potrebbe prolungarsi ancora. Milano proverà sicuramente ad interrompere il dominio delle venete sul campionato italiano, ma ancora una volta i favori del pronostico pendono dal lato delle storiche avversarie.

Le pantere di coach Santarelli sono giunte alla loro ottava finale consecutiva dopo aver chiuso la serie contro Novara con un netto 3-0. Il divario tecnico fra le due squadra si è dimostrato ampio e l’Imoco ha conquistato l’atto conclusivo con apparente facilità. A trascinare le venete, come da inizio stagione, sono state principalmente l’opposto svedese Isabelle Haak e la schiacciatrice brasiliana Gabi. Assieme a loro lo staff di Conegliano dovrebbe schierare Zhu come schiacciatrice, Chirichella e Fahr come centrali, Wolosz alla regia e l’espertissima De Gennaro come libero.

Dall’altra parte della rete Milano, dopo aver battuto Scandicci in una serie piuttosto intensa e tirata, potrà contare per questa finale scudetto su un sestetto con una qualità complessiva lievemente inferiore rispetto alle avversarie, ma che può vantare fra le proprie fila la fortissima opposta azzurra Paola Egonu. Oltre alla capitana delle meneghine coach Lavarini potrà fare affidamento sul forte due di centrali formato da Danesi e Kurtagic, sulle schiacciatrici Piva e Pietrini, sulle mani delicate della palleggiatrice Francesca Bosio e sulle difese del libero Fersino.

L’attesa è praticamente finita, Conegliano e Milano sono pronte a scendere in campo per gara 1 della finale scudetto della Serie A1 di pallavolo femminile! Il match, che si giocherà al Palaverde di Treviso, comincerà alle 20.30. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata ed aggiornamenti punto dopo punto, buon divertimento!