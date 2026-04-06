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Italia-Giappone, Billie Jean King Cup 2026: programma, orari, tv, streaming
Inizia il cammino dell’Italia nella difesa del titolo nella Billie Jean King Cup 2026 di tennis: a differenza dello scorso anno le azzurre dovranno guadagnarsi sul campo l’accesso alle Finals: nel primo turno le ragazze di Tathiana Garbin ospiteranno il Giappone.
La sfida tra azzurre e nipponiche si disputerà a Velletri, sulla terra battuta del complesso Colle degli Dei, venerdì 10 e sabato 11 aprile: nella prima giornata spazio ai due singolari, mentre nella seconda giornata spazio al doppio ed eventualmente agli ultimi due singolari.
Il tie che vedrà protagonista l’Italia contro il Giappone nel primo turno della Billie Jean King Cup 2026 di tennis sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del tie delle azzurre.
CALENDARIO ITALIA-GIAPPONE
Venerdì 10 aprile
Dalle ore 12.00
Primo singolare
A seguire
Secondo singolare
Sabato 11 aprile
Dalle ore 11.00
Doppio
A seguire
Terzo Singolare (se necessario)
A seguire
Quarto Singolare (se necessario)
PROGRAMMA ITALIA-GIAPPONE: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: SuperTennis HD.
Diretta streaming: SuperTenniX.
Diretta live testuale: OA Sport.