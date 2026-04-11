LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: altro impegno contro gli iberici

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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026, Settebello che ritrova nuovamente la Spagna.

L’Italia vince nella sfida contro la Grecia ritrovata dopo la finale per il bronzo agli Europei di Belgrado. Era il 25 gennaio e la nazionale ellenica si affermava 12-5. Ora lo sguardo è diverso, perché entrambe le nazionali hanno già conquistato il pass per la super final di luglio a Sydney (da 22 al 26 dello stesso mese), ma la voglia di rivincita c’è sempre e il Settebello vince 16-14.

Quarta vittoria consecutiva ad Alessandropoli. L’Italia nel match contro la Grecia parte forte e con un super Carnesecchi vanno avanti anche di tre e chiudono la prima frazione in vantaggio 6-4, nella seconda frazione grande prestazione ellenica ma che verrà vanificata dal quarto tempo azzurro superiore oltre ogni limite.

Nell’altra sfida del raggruppamento la Spagna, campione del mondo a Singapore 2025 e detentrice della World Cup, sconfigge 13-9 l’Ungheria, argento iridato. Il Settebello torna in piscina oggi alle 18:45 di nuovo contro la Spagna. Nell’altro gruppo, quello che mette in palio l’ultimo posto per andare in super final, gli Usa conquistano il primo successo sconfiggendo la Serbia campione d’Europa 14-12 in quella che potrebbe mostrarsi come il match decisivo. La Croazia vince contro l’Olanda 12-8.

La rosa dell’Italia:

Marco Del Lungo (Banco BPM RN Savona), Francesco Lorenzo Cassia (Pro Recco Waterpolo), Stefano Guerrato (AN Brescia Team), Giacomo Cannella (Pro Recco Waterpolo), Filippo Ferrero (AN Brescia Team), Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Vincenzo Dolce (AN Brescia Team), Tommaso Gianazza (AN Brescia Team), Matteo Iocchi Gratta (Pro Recco), Lorenzo Bruni (Banco BPM RN Savona), Mario Del Basso (AN Brescia Team), Alessandro Carnesecchi (Ortigia 1928), Gianmarco Nicosia (Pro Recco Waterpolo), Jacopo Alesiani (AN Brescia Team), Eduardo Campopiano (De Akker) e Alessandro Balzarini (AN Brescia Team). Completano lo staff, insieme al ct Campagna, il direttore sportivo Stefano Tempesti, l’assistente tecnico Goran Volarevic, il team manager Daniele Bianchi, il preparatore atletico Alessandro Amato, il medico Vincenzo Ciaccio, il fisioterapista Michele Mannarini e il video-analista Paolo Baiardini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 18:45. Buon divertimento!