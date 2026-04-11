LIVE Verona-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: la serie entra nel vivo con gara-3

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara3 della serie di semifinale dei playoff di superlega maschile di volley tra Rana Verona e Lube Civitanova. Dopo i primi due capitoli della serie, la semifinale tra Rana Verona e Cucine Lube Civitanova entra nella sua fase più delicata. Con il punteggio fermo sull’1-1, Gara 3 rappresenta il primo vero crocevia del confronto: un passaggio chiave per indirizzare l’inerzia della sfida e avvicinarsi concretamente alla finale Scudetto. Il ritorno al Pala AGSM AIM offre a Verona il fattore campo, ma soprattutto mette di fronte due squadre che hanno già mostrato capacità di adattamento e letture tattiche di alto livello.

Le prime due gare hanno evidenziato scenari molto diversi. Nel match inaugurale Verona era riuscita a imporre il proprio sistema di gioco grazie a una gestione lucida della regia di Christenson, capace di distribuire con equilibrio il carico offensivo e di esaltare le qualità di Keita, Darlan e Mozic. La varietà delle soluzioni aveva messo in crisi la correlazione muro-difesa della Lube, spesso in ritardo sulle traiettorie degli attaccanti veneti. La reazione di Civitanova in Gara 2 è stata però significativa. La squadra di Medei ha alzato il livello soprattutto nella fase di muro e copertura difensiva, riuscendo a sporcare le percentuali offensive di Verona nei momenti decisivi. La prestazione di Gargiulo al centro e l’organizzazione del sistema difensivo hanno permesso ai marchigiani di costruire break importanti, spesso originati proprio da ricostruzioni efficaci dopo il tocco a muro.

Un aspetto determinante è stato anche il controllo degli errori. Verona ha mantenuto buoni numeri in attacco, ma ha pagato alcune discontinuità, in particolare al servizio e nei finali di set, dove gli errori diretti hanno pesato sull’economia del match. Civitanova, invece, ha trovato maggiore continuità grazie alla solidità di Nikolov e Bottolo, punti di riferimento affidabili anche nelle situazioni più complesse. In vista della terza sfida, Verona dovrà puntare a ritrovare ritmo e precisione, cercando di accelerare il gioco e limitare le sbavature, così da evitare che il muro avversario possa prendere le misure. Sarà fondamentale anche il coinvolgimento dei centrali, con Zingel e Nedeljkovic chiamati a dare maggiore incisività per rendere meno prevedibile la costruzione offensiva.

Civitanova, dal canto suo, proverà a dare continuità alla crescita mostrata, affidandosi a un sistema di muro-difesa compatto e a una gestione più ordinata del cambio palla. La regia di Boninfante e il rendimento dei centrali hanno ampliato le opzioni offensive, mentre il servizio potrà essere un’arma chiave per mettere pressione alla ricezione veronese. Gara 3 si annuncia quindi come una sfida di aggiustamenti e letture, in cui saranno determinanti la qualità delle scelte e la tenuta nei momenti chiave. Con la serie in equilibrio, il match di Verona può diventare il punto di svolta: chi riuscirà a imporre il proprio ritmo farà un passo importante verso la finale.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di gara3 della serie di semifinale dei playoff di superlega maschile di volley tra Rana Verona e Lube Civitanova, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 18.00!