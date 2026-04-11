LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas per il primo grande successo da professionista

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta ed ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026. Si conclude la corsa a tappe con il talento francese Paul Sexais che viaggia a vele spiegate verso il primo grande successo della giovanissima carriera. Frazione conclusiva breve ed esplosiva con partenza da Goizper-Antzuola ed arrivo a Bergara dopo 135.2 km. Per il giovanissimo transalpino l’occasione di mettere in bacheca il primo grande successo della appena nata carriera da professionista.

Pronti-via e si salirà subito verso Asentzio (5.4 km al 6.7% di pendenza media), ascesa da ripetere poi nel finale affrontando però il versante opposto. La discesa proietterà il gruppo verso la città che ospiterà il traguardo, ma senza transitare dalla linea d’arrivo. Inizierà infatti un circuito di 45 chilometri da ripetere in due occasioni che comprende le salite di Elosua (7.2 km al 7.5%) ed Azkarate (3.1 km al 6.3%). Discesa, lungo tratto di fondovalle e corsa che arriverà presso lo sprint intermedio di Elgobar. Al termine del secondo ed ultimo giro si ritornerà a scalare Asentzio (7.2 km al 5.2% di pendenza media), con lo scollinamento previsto a poco più di 9 km dall’arrivo.

Difficile individuare dei netti favoriti di giornata. Il vantaggio di Seixas (Decathlon CMA CGM) è notevole, ben 2 minuti e mezzo su Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe). Il giovane francese non dovrebbe prendersi troppi rischi considerando anche la pioggia attesa lungo il tracciato. Per questo motivo i fuggitivi della prima ora potrebbero giocarsi numerose chance di vittoria. Tra i più attivi spiccano Quinn Simmons (Lidl-Trek), Lorenzo Fortunato e Christian Scaroni (XDS Astana Team), Alex Aranburu (Cofidis), Marc Soler ed Igor Arrieta (UAE Team Emirates XRG). In caso di corsa controllata dagli uomini di classifica occhi puntati chiaramente su Seixas, Lipowitz, con la corsa per la terza piazza del podio interessante tra Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) e Ion Izagirre (Cofidis). Il padrone di casa deve recuperare appena due secondi al veterano sloveno.

L’ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026 inizierà alle 14.06. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento con aggiornamenti frequenti. Buon divertimento a tutti!