Sport in tv oggi (martedì 26 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 26 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Si parte dal Roland Garros 2026. Oggi è il grande giorno dell’esordio di Jannik Sinner a Parigi. Il n.1 del mondo giocherà il suo primo turno contro il francese Clement Tabur e inizierà la sua avventura sulla terra rossa francese. Con lui, ci saranno i primi turni anche di Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e di Elisabetta Cocciaretto.

Allargando gli orizzonti, fari puntati sul Giro d’Italia. Dopo la giornata di riposo, inizia l’ultima settimana della Corsa Rosa con la sedicesima tappa. Una frazione in terra elvetica, con duro arrivo in salita a Carì. Gli uomini di classifica dovranno farsi vedere. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 26 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 26 maggio

09:00 Tiro a segno, Coppa del Mondo 2026 a Monaco di Baviera (Germania): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

11:00 Tennis, Roland Garros 2026: primo turno uomini – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Eurosport2 HD, Discovry+ e su HBO Max.

(Arnaldi vs Griekspoor 1° match e inizio programma alle 11:00, Darderi vs Ofner 4° match e inizio programma alle 11:00; Sinner vs Tabur 4° match e inizio non prima delle 20:15)

11:00 Tennis, Roland Garros 2026: primo turno donne – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Eurosport2 HD, Discovry+ e su HBO Max.

(Cocciaretto vs Korneeva 3° match e inizio programma alle 11:00)

12:20 Hockey ghiaccio, Mondiali 2026: Norvegia vs Danimarca – Diretta streaming su Sporteurope.TV.

12:20 Hockey ghiaccio, Mondiali 2026: Ungheria vs Lettonia – Diretta streaming su Sporteurope.TV.

13:30 Calcio, Europei U17: Italia vs Francia – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1.

13:45 Ciclismo, Giro d’Italia 2026: sedicesima tappa – Diretta tv dalle 13:45 alle 14:05 su RaiSport HD, dalle 14:05 su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

16:20 Hockey ghiaccio, Mondiali 2026: Svezia vs Slovacchia – Diretta streaming su Sporteurope.TV.

16:20 Hockey ghiaccio, Mondiali 2026: USA vs Austria – Diretta streaming su Sporteurope.TV.

20:00 Basket, Serie A Playoff 2026: Virtus Bologna vs Trento – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su LBA TV.

20:00 Basket, Serie A Playoff 2026: Venezia vs Tortona – Diretta streaming su LBA TV.

20:20 Hockey ghiaccio, Mondiali 2026: Cechia vs Canada – Diretta streaming su Sporteurope.TV.

20:20 Hockey ghiaccio, Mondiali 2026: Svizzera vs Finlandia – Diretta streaming su Sporteurope.TV.

LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-GRIEKSPOOR DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA 2026 DALLE 13.45

LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-KORNEEVA (3° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-OFNER (4° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-TABUR NON PRIMA DELLE 20.15