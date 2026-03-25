Sport in tv oggi (mercoledì 25 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 25 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. La Coppa del Mondo di sci alpino si conclude a Lillehammer con le finali di gigante femminile e di slalom maschile, mentre a Praga incominceranno i Mondiali di pattinaggio artistico con gli short program delle donne e delle coppie, senza dimenticarsi delle qualificazioni di slopestyle e halfpipe a Silvaplana.

Prosegue il Masters 1000 di Miami per gli amanti di tennis, mentre gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con la Brugge-De Panne, il Giro di Catalogna e la Settimana Coppi & Bartali. Civitanova affronterà lo Zawiercie nell’andata dei quarti di finale della Champions League di volley maschile, poi spazio a Milano nella finale d’andata di Challenge Cup e a Piacenza in CEV Cup.

Scandicci e Milano si affronteranno nella gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile, incominciano i playoff di basket femminile, la Pro Recco incrocerà il Mladost nella Champions League di pallanuoto. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 25 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 25 marzo

09.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Lillehammer, prima manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

09.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Slopestyle maschile a Silvaplana, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.35 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Halfpipe femminile a Silvaplana, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Lillehammer, prima manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

11.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Mondiali) – Short program femminile a Praga (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.30; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.30; diretta streaming su Eurosport 1, DAZN dalle ore 11.30 alle ore 12.15 e dalle ore 14.30 fino alla conclusione; diretta streaming integrale su Discovery Plus, HBO Max)

11.40 CICLISMO – Settimana Coppi & Bartali, prima tappa: Barbaresco-Barolo (sintesi su RaiSportHD dalle ore 18.00)

11.40 CICLISMO – Olympia’s Tour, prima tappa: Alkmaar-Alkmaar (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile a Silvaplana, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Lillehammer, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

13.00 CICLISMO – Brugge-De Panne/Ronde Van Brugge (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 15.15)

13.15 CICLISMO – Volta ao Aletenjo, prima tappa: Sines-Almodovar (non è prevista diretta tv/streaming)

13.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Lillehammer, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

13.40 CICLISMO – Giro di Catalogna, terza tappa: Mont-roig del Camp – Vila-seca (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 15.50)

15.00 CALCIO (Qualificazioni Europei U17) – Italia-Portogallo (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

17.00 CALCIO (Qualificazioni Europei U19) – Italia-Ungheria (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

18.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Miami, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski (quarto match dalle ore 18.00)

18.00 TENNIS – WTA 1000 Miami, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe (ore 18.00)

18.00 VOLLEY (Champions League, andata quarti di finale) – Resovia-Ziraat Bankkart Ankara (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.00 CALCIO A 5 (Coppa Italia, quarti di finale) – Feldi Eboli-Napoli (diretta streaming sul canale di Divisione Calcio a 5)

18.45 CALCIO FEMMINILE (Champions League, andata quarti di finale) – Real Madrid-Barcellona (diretta streaming su Disney+)

18.45 PATTINAGGIO ARTISTICO (Mondiali) – Short program coppie a Praga (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

20.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1, quarti di finale playoff scudetto) – Gara-1: Schio-Broni (diretta streaming su Flima Tv)

20.30 VOLLEY (Champions League, andata quarti di finale) – Civitanova-Zawiercie (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1, semifinale scudetto) – Gara-3: Scandicci-Milano (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN)

20.30 VOLLEY (CEV Cup, semifinale d’andata) – Piacenza-Lubiana (diretta streaming su Euro Volley Tv)

20.30 VOLLEY (CEV Cup, semifinale d’andata) – Maaseik-Luneburgo (diretta streaming su Euro Volley Tv)

20.30 VOLLEY (Challenge Cup, finale d’andata) – Lindemans Aalst-Milano (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

20.30 BASKET (Eurolega) – Baskonia-Stella Rossa Belgrado (diretta tv su Sky Sport Basket, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1, quarti di finale playoff scudetto) – Gara-1: Tortona-Sesto San Giovanni (diretta streaming su Flima Tv)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1, playout) – Gara-1: Sassari-Brixia (diretta streaming su Flima Tv)

20.30 PALLANUOTO (Champions League) – Pro Recco-Mladost (diretta tv su Sky Sport Miax; diretta streaming su Sky Go, NOW, European Aquatics Tv)

20.30 PALLANUOTO (Champions League) – Hannover-Ferencvaros (diretta streaming su European Aquatics Tv)

20.30 CALCIO A 5 (Coppa Italia, quarti di finale) – L84 Torino-Ecocity Genzano (diretta streaming sul canale di Divisione Calcio a 5)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League, andata quarti di finale) – Manchester United-Bayern Monaco (diretta streaming su Disney+)