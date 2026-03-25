LIVE Sci alpino, gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Shiffrin per vincere la generale, azzurre per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE



Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del gigante femminile di Lillehammer, ultima gara della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Con la prova tra le porte strette cala il sipario sul massimo circuito internazionale del circo bianco.

Tutto ancora aperto per la Coppa del Mondo generale: Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom di ieri ed ha allungato in classifica su Emma Aicher, che chiudendo al terzo posto ha tenuto in vita le speranze di gloria. L’americana arriva a questa gara con 1386 punti, 85 in più rispetto ad Aicher che per vincere la generale dovrà vincere il gigante e sperare che Shiffrin non vada a punti.

Saranno cinque le italiane al via di questa gara. Lara Della Mea e Sofia Goggia sono le atlete che in stagione hanno dimostrato di poter essere più competitive in gigante e vanno alla ricerca di un ultimo acuto. Ai nastri di partenza ci saranno anche Asja Zenere, dentro nelle 25 di specialità, Laura Pirovano, iscritta grazie alla regola dei 500 punti, ed Anna Trocker, campionessa junior.

La prima manche è in programma alle 9.30, mentre la seconda inizierà alle 12.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del gigante femminile di Lillehammer con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!